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Yaşam

Savcı Kiraz saldırısında kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen avukat gözaltına alındı

Savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında rehin alındıktan sonra öldürülmüştü

27 Mart 2018 20:33

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında rehin alındıktan sonra öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz saldırısında Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli DHKP-C'lilerin kullandığı silahı temin ettiği öne sürülen avukat yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs 2015'te Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın aldıktan sonra öldüren  saldırganların kullandığı tabancayı temin ettiği belirlenen avukat M. C.'yi yakalamak için sabah saatlerinde 4 adrese operasyon yaptı.

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen avukat M. C.'nin terör örgütü DHKP-C'ye üyelikten kaydı bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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