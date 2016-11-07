Savcı: Karadağ Başbakanı’nı öldürmeyi planlayanlar Rusyalı milliyetçiler

Karadağ'da Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Başsavcısı Milivoje Katnic, Batı yanlısı Başbakan Milo Djukanovic'e yönelik suikast planının arkasında Rusya'dan gelen milliyetçilerin olduğunu söyledi.

Katnic, profesyonel bir keskin nişancıyla yapılması planlanan suikastin ardından bir darbe gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Karadağ'da genel seçimin yapıldığı 16 Ekim'de 20 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık, şüphelileri parlamentoyu ele geçirmeyi ve Rus yanlısı bir hükümeti iş başına getirmeyi planlamakla suçluyor.

Gözaltına alınanların ilk başta Sırp paramiliter güçler olduğu açıklanmıştı.

14'ü halen gözaltında bulunan şüphelilerin içinde Sırbistan ve Karadağ yurttaşlarının olduğu da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Katnic, "Komplonun arkasında Rus devleti olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Fakat Rusya'dan gelen iki milliyetçinin bu komployu örgütlediğine yönelik kanıtlarımız var" dedi.

Katnic, şüphelilerin işbirlikçilerinin Sırbistan'da olduğunu, fakat sonradan ülkeyi terk ettiklerini ve şimdi nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

Ekim ayındaki gözaltılarda 125 bin avro para ve üniformalar ele geçirilmişti.

Karadağ, 2006'da Sırbistan'dan ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği ve NATO ile sıcak ilişkiler geliştirdi. Ülke, iki yapıya da üye olmayı hedefliyor. Rusya'nın itirazlarına rağmen ülkenin 2017 başlarında NATO'ya üye olması bekleniyor.

Başsavcı Katnic, darbe planıyla bunun gerçekleşmesini engellemenin planlandığını söyledi.

Başbakan Djukanovic, seçim kampanyasında seçmenlere Batı ile "Rus koloniliği" arasında seçim yapacaklarını söylemişti.

Djukanovic'in liderliğindeki Sosyalistlerin Demokratik Partisi Ekim ayındaki seçimde yüzde 41 oyla birinci olsa da mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Karadağ'da pek çok kişi, 1999'da Sırbistan-Karadağ'ı bombalayan NATO'ya üye olmaktan rahatsızlık duyuyor.