-SAVCI KANSIZ'IN YEĞENİNİN YARALAYAN ZANLI TUTUKLANDI BODRUM (A.A) - 24.05.2011 - ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın yeğeni Kaan Kansız'ın silahla yaralanmasıyla ilgili olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki bir simitçide Savcı Kansız'ın yeğeni Kaan Kansız'ı (24) silahla yaraladığı iddiasıyla Gümüşlük beldesindeki bir villada gözaltına alınan Serkan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Bodrum'da adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Zanlı hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi. Serkan A, adliye çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, ''Onların hepsi çete, ondan vurdum, Kansız çetesi, kimseyle hiçbir hesabım yok'' yanıtını verdi.