Savcı, hakaretten yargılanan Emre Kınay için mütalaasını açıkladı

Beyoğlu'nda bir mekanda arkadaşıyla yemek yerken kendisini görüntüleyen muhabire hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Emre Kınay hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Kınay için haksız tahrik hükümlerinin uygulanması veya ceza verilmemesi talep edildi.

Sokağa çıkma yasaklarında Beyoğlu Cihangir’de bir mekanda arkadaşıyla akşam yemeği yiyen oyuncu Emre Kınay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Ağdağ ile tartıştı. Oyuncunun, muhabire “Geri zekalı” dediği iddia edildi. Emre Kınay ve Mustafa Ağdağ karşılıklı olarak birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Kınay’ın muhabir hakkında yapmış olduğu şikâyete takipsizlik kararı verdi. Muhabir Mustafa Ağdağ’ın Emre Kınay ve aynı restoranda bulunan doktor Baha Toygar hakkında yaptığı şikâyet sonucunda ikili hakkında 2’şer yıl 4’er aya kadar hakaret suçundan iddianame düzenlendi.

İddiaları reddetti

Sanık Baha Toygar savunmasında, “Olay tarihinde Emre Kınay’la tanışmıyorduk, mekanda olduğundan bile haberim yoktu. Basın mensuplarının mekan dışında beklediğini görmüştüm. Mekan içerisinde bir kadının yere düşmesi üzerine basın mensupları hareketlenip çekim yapmaya başladı. Ardından arkadaşlarıma ‘buradan ayrılalım’ dedim ve çıktık. Görüntülerde anlaşılacağa üzere sakin bir şekilde ayrılmışım. İddia edildiği gibi hakaret içeren sözler söylemedim” ifadesiini kullandı.

“Hakaret içerikli sözler söylediğini duymadım”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilara Sezgin arkadaşı olan Emre Kınay ile mekanda oturduğunu söyleyerek şunları dedi:

“Lavaboya gitmiştim, dönüşte dezenfektan almak için hamle yaptığım sırada kayarak yere düştüm. O esnada eteğim açılarak mahrem yerlerim göründü. Bana yakın olan Emre Kınay da insani olarak yardım amaçlı beni yerden kaldırmak istedi. Mekan dışında olan basın mensupları da o sırada bizi çekmeye başladı. Emre Kınay, ‘ayıptır yapmayın, arkadaşlar bu benim avukat arkadaşım, ne sorunuz varsa cevaplayayım’ dedi. Basın mensupları da Emre’ye pandemi kurallarına riayet etmemişçesine sorular sormaya başladı. Benim ayağıma buz koymuşlardı Emre Kınay’ın hakaret içerikli sözler söylediğini duymadım. Diğer sanık Baha Bey’i ise görmedim bizim masamızda değildi.”

“Olay anında kışkırtıldığını düşünüyorum”

Diğer tanık olan kameraman Nihat Fındıklı ise haber için mekan dışında Emre Kınay’ı beklediklerini belirterek, “Mekan içerisinde bir kadın düştü, Emre Bey de onu kaldırmaya çalıştı. Ben de o anları çekmeye başladım. Emre Bey daha sonra yanımıza geldi. Mustafa, Emre Kınay’a sorularını sertleştirdi, Emre Bey de karşılık verdi, aralarında tartışma yaşandı. Emre Kınay’ın hakaret içerikli bir sözünü duymadım ama yüksek sesle konuştuğunu duydum. Kınay’ın olay anında kışkırtıldığını düşünüyorum. Diğer sanık Baha Toygar’ı ise bana müdahale eden kişiye benzetemedim, o kişi daha kısaydı ve kendini yönetmen olarak tanıtmıştı” diye konuştu.

Haksız tahrik

Savcı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Emre Kınay’ın Mustafa Ağdağ’a “Geri zekalı mısınız?” diğer sanık Baha Toygar’ın ise müşteki Ağdağ’a yönelik hakaret içerikli söylemlerinin, onur, şeref ve haysiyeti rencide eden söylemler olarak değerlendirildiği, bunların da hakaret suçunu oluşturduğu aktarıldı.

Mütalaada, Emre Kınay ve Baha Toygar'ın ‘hakaret’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcı, Emre Kınay ile Mustafa Ağdağ arasında olayın meydana geliş şekli değerlendirildiğinde Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını veya ceza verilmemesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, taraf avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.