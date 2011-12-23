Savcı, gözaltına alınan gazetecilere ne sordu?

T24-

Tuğçe Çelik’in FHA’da yayımlanan (23 Aralık 2011) haberine göre, 30’a yakın avukatın eşlik ettiği ifade işlemleri sırasında savcıların, Zaman gazetesinde yayınlanan KCK Basın Konseyi Şeması olduğu iddia edilen şema üzerinde durduğu öğrenildi.Alınan bilgilere göre savcılar şöyle sorular yöneltti; “KCK’nın düzenlediği çeşitli konferanslara katılmışsınız?”, aramalarda ele geçirilen bazı Kürtçe müzik CD’leri ile ilgili, “Neden CD’leri bulunduruyorsunuz?”, “PKK lideri Abdullah Öcalan talimatları doğrultusunda haberler yapıyor muşsunuz?”, “Sizin çalıştığınız basın yayın kuruluşunun yayın kuruluşu nedir?”Savcılığa verdiği ifadenin ardından Özgür Gündem Gazetesi editörü Hatice Bozkurt serbest bırakıldı.Gazetecilerin ifadesi alındığı sırada adliye önünde bir araya gelen basın emekçileri, gözaltındaki gazetecilerin aileleri ve basın örgütleri basın açıklaması yaptı.“Özgür Basın Susturulmaz” sloganlarıyla meslektaşlarını destekleyen protestocular adına basın açıklamasını ETHA editörü Nadiye Gürbüz okudu. Gürbüz, basın özgürlüğünün muhalif sosyalist basının özgürlüğü kadar olduğunu ifade ederek, “Muhalif basın sustuğunda toplumsal vicdan da karartılır. Toplum vicdanının karartılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.Baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar Kürt halkına haklı ve meşru talepleri için verdiği özgürlük mücadelesini önlemek amaçlı olduğunu belirten Gürbüz, “Zindanlardaki tutsakların sesleri boğulmak isteniliyor” dedi.Gürbüz sözlerini, “Kürt halkının, emekçilerin sesi olan özgür basına yönelik gözaltı saldırısı derhal son bulsun, Terörle Mücadele Yasası bir an önce kaldırılsın, Özel Yetkili Mahkemeler dağıtılsın” talepleriyle sonlandırıldı.Adliye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem Gazetesi, Atılım Gazetesi, Mücadele Birliği Gazetesi, Emeğin Dünyası Gazetesi, Kızıl Bayrak, Yarın Gazetesi, Sendika.Org, Alın Teri, Özgür Gelecek, Özgür Radyo, Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu katıldı.