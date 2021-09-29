Gazeteci Nurcan Yalçın için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Gazeteci Nurcan Yalçın'ın, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının beşinci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı, Yalçın için 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Dava 22 Kasım saat 09.55'e erteledi.

Diyarbakır'da gazeteci Yalçın'ın Rosa Kadın Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmalardan vareste tutulan gazeteci Yalçın'ın katılmadığı duruşmada avukatı Resul Temur hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı, Yalçın için hapis cezası istedi. Mahkeme, Yalçın ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için davayı 22 Kasım, saat 09.55'e erteledi.

MLSA'nın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, duruşmada mahkemeye Jin News hakkında bilgi notu sunarak 'VPN ile eriştikleri ajans sitesinde PKK ve KCK'yı övücü ve destekleyici haberler yapıldığı'nı ileri sürdü.

Gizli tanık beyanları ‘örgüt üyeliğine' delil gösterildi

Duruşmada ilk olarak iddia makamı söz aldı ve davaya ilişkin tevsii ve tahkikat taleplerinin olmadığını ifade ederek esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Savcı, gazeteci Yalçın'ın "Rosa Kadın Derneğinin faaliyetleri çerçevesinde örgütsel eylemlere katılarak kendi iradesini örgütün iradesine teslim ettiğine ve örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiğine dair yeterli ve inandırıcı nitelikte delil toplandığını" savundu.

22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Ayrıca Savcı mütalaasında Yalçın'ın herkese açık sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf ile örgütün amacını ve yöntemlerini meşru gösterecek şekilde “zincirleme şeklinde örgüt propagandası yapmak” suçunu işlediğini ileri sürdü. İddia makamı, belirtilen nedenlerden gazeteci Yalçın'ın “örgüt üyesi olmak” ve “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlarından 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Jin News yasal olarak gazetecilik faaliyeti yürüten bir kurum"

Yalçın'ın avukatı Temur, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını ve savunma için ek süre talep ettiklerini belirtti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün Jin News haber ajansına dair mahkemeye gönderdiği yazıya tepki gösteren Av. Temur, polisin yazıda, "ajansın yapmış olduğu haberleri ve gazeteciliği kendisine göre tanımlayıp yorumladığını" ifade ederek, bu yorum ve tanımlamaların "gerçeği yansıtmadığı"nı vurguladı.

Jin News'in yasal olarak gazetecilik faaliyeti yürüten bir kurum olduğunu kaydeden Temur, ajansın yasal olarak faaliyet yürüttüğüne kanıt olarak vergi levhasını mahkemeye sundu. Müvekkili Yalçın'ın Jin News muhabiri olmadığını, Jin Haber Ajansı (JİNHA) muhabiri olduğunu hatırlatan Temur, buna ilişkin belgeleri ve beyanları daha önce mahkeme heyetine sunduklarını ifade etti.

Duruşmaya ara vermeksizin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmanın hazırlanması için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.