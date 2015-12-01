Savcı Fikret Seçen'in yurtdışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

HSYK kararıyla görevden uzaklaştırılan ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konmasından iki gün önce Hollanda'ya giden eski Özel Yetkili İstanbul Başsavcıvekili ve Çorum Savcısı Fikret Seçen'in havaalanındaki görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı görüntülerini inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fikret Seçen'in 24 Kasım tarihinde saat 16:40:40’da 210 numaralı kapıdan uçağa binerek ülkeyi terk ettiğini belirtti.

HSYK, 24 Kasım tarihinde Çorum Savcısı iken geçici olarak görevden uzaklaştırdığı Fikret Seçen’in aynı gün yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi üzerine bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru üzerine incelenen görüntülerle ilgili tutanak şöyle:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HSYK Soruşturma Bürosu’nun 01.12.2015 tarih ve Soruşturma No: 2015/4 HSYK Soruşturma Dosyası sayılı yazılarına istinaden yapılan geriye dönük izlemede ilgili sayılı yazıda adı geçen şahsın 24.11.205 günü saat 15:26 sıralarında check in yaptırdığı ve yanındaki siyah montlu sakallı genç bir şahısla pasaport kontuarlarına yöneldiği, 450 numaralı kameradan saat 15:28:14 sıralarında pasaport sırasına girdiği, 455 numaralı kameradan saat 15:29:59’da D hat gidiş katı ek 12 numaralı pasaport kontuarından tek başına geçtiği ve yanındaki şahsın geri döndüğü 394 numaralı kameradan saat 15.30 sıralarında gidiş arınmış 2 numaralı pasaport arkası X-Ray cihazlarından geçtiği saat 15:30:27 ve saat 15:32:58’de 611 numaralı kameradan saat 16:40:40’da 210 numaralı kapıdan uçağa binerek limanımızı terk ettiği 49 numaralı kameradan tespit edilmiş olup…”