Savcı Fikret Seçen, 'yurt dışına çıkış yasağı'ndan 2 gün önce Hollanda'ya gitmiş

HSYK kararıyla görevden uzaklaştırılan ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan Çorum savcısı Fikret Seçen'in hakkındaki karardan iki gün önce Hollanda'ya gittiği ortaya çıktı.
Radikal'in haberine göre, HSYK 2. Dairesince, İstanbul'daki Askeri Casusluk Davası'nda, sanıklar lehine verilen TÜBİTAK raporunu dosyaya koymadığı iddiasıyle 24 Kasım'da görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Başsavcıvekili, Çorum Savcısı Fikret Seçen'in, aynı tarihte 20 gün rapor aldığı ve Atatürk Havalimanı'ndan saat 17:00'de KLM Havayolları'na ait uçakla Hollanda'nın Amsterdam şehrine gittiği kaydedildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26 Kasım Perşembe günü ''resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek'' ve ''görevi kötüye kullanmak'' suçlarından Seçen hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması talep edilmiş, aynı gün talebi değerlendiren Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçen hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.