Savcı: Evli bir kadın, iffetine zarar verecek şekilde yalan söylemez

İstanbul Fatih'de 53 yaşındaki Sevinç Ç. Karşı balkonda kendisine bir kişinin kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını iddia ederek polisi aradı. Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan 47 yaşındaki inşaat işçisi Münir D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame düzenledi. Savcı Emre Herdem, olayda görgü tanığı bulunmadığını, ancak evli bir kadının kendi iffetine zarar verecek şekilde yalan söylemeyeceğini belirterek kadının iddiasına itibar edilmesi gerektiğini belirtti. Münir D. hakkında “hayasızca hareketlerde bulunma” ve “cinsel taciz” suçlarından 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Posta'nın Milliyet'i kaynak gösterdiği haberine göre, İstanbul Fatih’te 14 Haziran 2018’de balkonuna çıkan Sevinç Ç. (53) karşıdaki inşaatta bir erkeğin kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını ileri sürdü. Polisi aramak için içeri girdiğini söyleyen Sevinç Ç. balkona döndüğünde şahsın orada olmadığını gördüğünü, 3 gün sonra da aynı kişiyi yine inşaatta görünce hemen polisi arayarak ihbarda bulunduğunu aktardı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, inşaat işçisi Münür D.’yi (47) gözaltına aldı. Münir D. ifadesinde inşaata iş görüşmesi için gittiğini söyleyerek suçlamaları reddetti.