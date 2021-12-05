Savcı, Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi istemiş!

Emine Bulut cinayeti davasında Bölge Adliye Mahkemesi Savcısı’nın, eski eşinin boğazını kesen sanık Fedai Varan için iyi hal ve tahrik indirimi istediği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onadı. BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz ederek, “Sanık ortak çocukları bulunan eski eşini kasten öldürmüştür. Sanık maktülenin olaydan önce kendisine hakaret ettiğini ve bu hakaretin yarattığı elemin etkisiyle suçu işlediğini savunmaktadır. Tahrikten yararlandırılmayan sanığın yasal gerekçe olmaksızın takdirden de istifade ettirilmediği görülmektedir. Kadın cinayetleriyle mücadele edilmelidir. Çünkü bu ülkede her yıl yaklaşık 350 kadın eşi, eski eşi, sevgilisi vb tarafından öldürülmektedir. Rakam korkunçtur. Mamafih bu mücadele yürütülürken de adil olunmalıdır” dedi.