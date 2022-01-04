Savcı, cinsel istismar suçundan 2 çocuk için tutuklama istedi; hâkim savcının meslek içi eğitime alınmasını istedi

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimi, söz konusu suçun kanunen şikâyete tabi olduğunu, mağdur çocukların ailesinin ve mağdur çocuğun şikâyetçi olmadığını belirterek, tutuklama talebini reddetti. Hakim çocukları tutuklama talebiyle sevk eden savcının meslek içi eğitim almasını istedi. HSK Meslek İçi Eğitim Bürosu'na yazı yazan Hâkim, "Öncelikle tutuklanmaya sevklerde kanunun ve içtihatların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda sehven veya bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde bu tutuklamaların telafisi olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Olay, geçen Eylül ayında Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşından küçük iki çocuk, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan iki çocuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk etti.

Hâkimlik şikâyet olmadığını belirterek tutuklama talebini reddetti

Akçakale Sulh Ceza Hâkimliği, iddia edilen olayda mağdurların 11 ve 12 yaşında olduğunu, suça sürüklenen çocukların 12 ila 15 yaş arasında olduğunu dikkate alarak, kanunen "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunun şikâyete tabi olduğunu kararında belirtti. Hâkimlik, mağdur çocuklarının ailesinin olay nedeniyle şikâyetçi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre "Çocukların cinsel istismarı" suçunun mağdurun velisinin ya da vasisinin şikâyetine bağlı olduğunu hatırlattı. Hâkimlik, mağdurların velilerinin şikâyetçi olmadığını hatırlatarak, suça sürüklenen çocukların tutuklanma talebini reddetti.

Savcının mesleki eğitime alınması istendi

Sulh Ceza Hakimi, kararında suça sürüklenen çocukları tutuklama talebiyle hakimliğe sevk eden Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu'nun 102'nci maddesinde düzenlenen 'Cinsel saldırı' suçundan mesleki eğitime alınmasını istedi.

"Bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde telafisi olmayacaktır"

Hakimin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Meslek İçi Eğitim Bürosu'na da yazı yazdığı öğrenildi. Mağdurların 11 ve 12 yaşlarında olduğu belirtilen yazıda, isnat edilen suçun şikâyete tabi olduğu, mağdurun velilerinin ve mağdurun şikayetçi olmadığı hatırlatıldı. Savcılığın sevk yazısında suça sürüklenen çocuğun 18 yaşından büyük gösterilerek 'Şüpheli' sıfatıyla tutuklanmaya sevk edildiği ve bu hatanın sorgu zaptında düzeltildiği ifade edildi.

Hakim'in gönderdiği yazıda "Öncelikle tutuklanmaya sevklerde kanunun ve içtihatların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda sehven veya bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde bu tutuklamaların telafisi olmayacaktır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hakim, 'telafisi imkansız hata' olarak nitelendirdiği tutuklama yazısını yazan Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'Çocukların cinsel istismarı', 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'Cinsel taciz' yönünden mesleki eğitime alınmasını istedi. (DHA)