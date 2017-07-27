T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Savcı, Bülent Arınç'a verilen cezayı az buldu, karara itiraz etti

Bülent Arınç'a, gazeteci İmdat Aslan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 TL adli para cezası verilmişti

27 Temmuz 2017 22:52

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, "FETÖ" ile ilişkilendirilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a hakaret etmek suçundan verilen günlüğü 20 TL'den 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası kararını, savcı az bularak Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi. Savcı, asgari ücret alan bir kişi ile aylık geliri 12 bin TL olan Arınç hakkında adli para cezasının gün karşılığının aynı olmasının hakkaniyet ve adalete aykırı olduğu gerekçesiyle kararın kaldırılmasını talep etti.

Bolu'da 2012'den itibaren yerel gazetede Fethullah Gülen ile ilgili birçok haber ve köşe yazısı yazan İmdat Aslan, TEM'in Bolu Dağı Mevkii'nde bulunan alışveriş merkezinin de "FETÖ"nün ticaret ayağı olduğunu öne sürdü. Aslan, 2015 yılı Aralık ayında söz konusu alışveriş merkezini ziyaret eden dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı, tesis ile ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalışmakla suçlayarak eleştirdi. Aslan, bu eleştirisi nedeniyle katıldığı televizyon programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sonunda Arınç hakkında dava açıldı.

Savcı, Bülent Arınç'a verilen cezayı az buldu Geçen 13 Nisan'da Bolu Adliyesi'ne gelerek Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan Arınç, hakaret kastı bulunmadığını söyledi. Mahkeme, "Sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret" suçunu işlediğine kanaat getirdiği Arınç'a, günlüğü 20 TL'den 354 gün karşılığı toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.

 

ETİKETLER

bülent arınçsavcıhakaretimdat aslan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24