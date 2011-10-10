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Savcı Berk için takipsizlik

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk için takipsizlik kararı verdi.

10 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk için takipsizlik kararı verdi.

Aziz Yıldırım'ın avukatlarıyla birlikte, futbolcu İbrahim Akın ile eski futbolcu Ümit Karan'ın avukatlarının Mehmet Berk'in soruşturmanın usulüne aykırı davrandığı şikayetlerini inceleyen HSYK, dosyayı karara bağladı ve takipsizlik kararı verdi.

HSYK, bu kararı verirken Savcı Berk'in şikayet edilen konularda takdir hakkını kullandığı ve yargılama yetkisini kullandığı belirtildi. HSYK ayrıca kararı oy birliğiyle verdiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın avukatları şike soruşturması kapsamında Aziz Yıldırım, futbolcu İbrahim Akın ve eski futbolcu Ümit Karan'ın avukatları HSYK'ya soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk'i şikayet etmişti. O şikayet üzerine, HSYK İstanbul'daki Beşiktaş Adliyesi'ne 2 tane müfettiş göndermişti. 2 müfettiş, şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk'in işlemlerini incelemeye almıştı.


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