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Politika

Savcı: Bakan Albayrak’ın e-postaları duruma göre devlet sırrı olabilir

Tunca Öğreten’in 19, Mahir Kanaat’in 24, Ömer Çelik’in de 16.5 yıla kadar hapsi istendi

04 Temmuz 2017 14:48

Sabah gazetesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ilgili haberleri nedeniyle, Red- Hack örgütü üyeliği iddiasıyla 188 gündür tutuklu bulunan gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianameyi hazırlayan savcı Yakup Ali Kahveci, Öğreten ile ilgili değerlendirme bölümünde Albayrak’ın e-postalarının ‘duruma göre devlet sırrı’ olabileceğini öne sürerek ‘gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğini’ savundu.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Öğreten’in 19, Kanaat’in 24, Ömer Çelik’in de 16.5 yıla kadar hapsi istendi. Aralık 2016’daki 24 günlük gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan gazeteciler Derya Okatan, Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun ise 16.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

“Algı amaçlı”

İddianamede, Albayrak ile ilgili haberlerin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Albayrak şahsında hükümeti yıpratmak amaçlı yapıldığını belirtildi. Bakanlığın stratejik faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgilerin manipüle edildiğini öne süren savcı, ‘bu suretle milli enerji politikasının başarısızlığa uğraması için olumsuz algı oluşturulduğunu’ ileri sürdü.

Savcı Kahveci, gazetecilerin elde edilen bilgileri Twitter’da oluşturulan bir grup aracılığıyla elde ettiklerini aktararak şu değerlendirmeleri yaptı:

 “...şüphelilerin sosyal ve eğitim durumları göz önüne alındığında bahsi geçen hukuka aykırı yöntemlerle ele geçirilen bu verilerin bu özelliklerini bilebilecek durumda oldukları, bu nedenle de savunmalarında bahsi geçtiği üzere, bu faaliyetlerinin gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği...”

 

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