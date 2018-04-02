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Savcı, 6 yavrusu olan köpeği elleriyle besledi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da ‘Hayvansever savcı’ olarak tanınan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, 6 yavrusu olan ‘Fındık’ isimli sokak köpeğine kemik, yavrularına da mama götürdü

02 Nisan 2018 13:53

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da ‘Hayvansever savcı’ olarak tanınan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, 6 yavrusu olan ‘Fındık’ isimli sokak köpeğine kemik, yavrularına da mama götürdü. Köpeği elleriyle besleyen, yavruları seven Savcı Kaya, “Sessiz dostlarımız için kapımıza bir kap su, biraz da yiyecek bırakmayı unutmayalım” dedi.
Bursa merkez Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde bir hayvanseverin inşaattaki barakada baktığı ve 6 yavrusu olan ‘Fındık’ isimli sokak köpeğininin yanına giden Bursa Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, kilolarca kemik götürdü. Savcı Kaya, “Hayvanlar bizim sevimli can dostlarımızdır. Bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Dünya, bizim olduğu kadar onların da evi. Can dostumuzu ve yavrularını ziyaret etmekten mutluyum” dedi. Savcı Kaya, insanların sokakta ve evlerinde besledikleri can dostlarına sahip çıkmalarını da istedi.
\'HAYVAN SEVGİSİ KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAR\'
Görev yaptığı Bursa Adliyesi’nde makam odasının penceresine yuva yapan kumruları besleyen Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, evinde de 2 kedi besliyor. Savcı Kaya, “Hayvan sevgisi insanlarda küçük yaşlarda başlar. Hayvanları seven insanları da sever. Fındık isimli köpeğin yavruladığını öğrenince, onları görmek, mama ve kemik getirmek için yaşadıkları barakaya geldim” diyerek, yavru köpekleri sevdi ve anne köpeği elleriyle besledi.
Hayvanları korumak ve sevmek gerektiğini vurgulayan Savcı Kaya, “Hayat, sadece insanlar için var olsaydı Nuh’un gemisinde hayvanların ne işi vardı? Havalar önümüzdeki günlerde ısınmaya başlayacak. Bu nedenle sokak hayvanları için daha duyarlı olalım; uygun yerlere mamalar, ev yemekleri ve su koyarak günlük yaşantılarını kolaylaştıralım. Kuşlar, kediler ve köpekler su ve yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Sessiz dostlarımız için kapımıza bir kap su, biraz da yemekten artanları bırakalım. Cam kenarlarına ekmek kırıntıları, bir kap su bırakalım” diye konuştu.

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