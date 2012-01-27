Savcı 5 lira verdi, 5 yıl hapis istedi



T24 - Kartal Adliyesi'nde görevli savcı, bina önünde para toplayan dilenciye önce 5 lira verdi, ardından 'dolandırdı' diye hapsini istedi. Dava 1 yıl sürdü. Hakim 'yardımı sorgulamak kutsallığını sarsar' deyip beraat verdi.





Akşam'ın haberine göre, Karabük Devlet Hastanesi'nden 'engelli' olduğuna dair bir rapor taşıyan M.Ş. Kartal Adliyesi önünde para toplamaya başladı.



M.Ş.'nin durumuna üzülenlerden biri de savcı R.Y. oldu. 5 TL veren Savcı R.Y. bir süre sonra durumdan şüphelenip hastaneyi aradı, raporu sorguladı. Bu sırada dışarıda bekleyen M.Ş. de ortadan kayboldu. Hastaneden M.Ş.'ye ait kaydın ve raporun bulunmadığı bilgisini alan savcı R.Y., M.Ş. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.





'Silah dayamadım ki'



M.Ş. Ankara'da gözaltına alındı, 'Hemşerim olan bir savcıdan para istemeye gittim. Memurlardan yol ve yiyecek parası aldım. Savcı da 5 lira verdi. Dışarıda beklerken bayılmışım. Gözümü hastanede açtım' dedi. M.Ş. Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 1 yıl süren davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan M.Ş., 'Dolandırmadım. Fakirim, aç kaldım. Kimseye silah dayamadım. Savcı kendi duygularıyla para verdi. 5 lira beni zengin etmezdi. Hem yardım etti hem dolandırıcılıktan dava açtı' dedi.





Miktar cuzi



Hakİm Servet Kartal, M.Ş. için 'Kandırma, yanıltma ya da hileli yola başvurarak para toplamamıştır' diyerek beraat verdi. Kararda, 'Çalışamaz durumda olanlar, yardım isteme dilekleri sırasında acınacak durumlarını belirterek, tamamen duyguya hitap ederler.



Karşı tarafın yardım etmesi de kendi duygularına kalmıştır' dedi. Hakim Kartal, miktarın dolandırıcılık suçunun unsurları oluşmayacak ve dilencilikte verilebilecek düzeyde olduğuna, yardım yapanların bir zorunluluklarının bulunmadığına vurgu yaptı. Mahkeme Başkanı, yardım yapanın yardımın doğru yere ulaşıp ulaşmadığını araştırmasının etik olmadığını, bunun işlemin kutsallığını sarsmaktan başka işe yaramadığını ve suçlama olarak yöneltilemeyeceğini kaydetti.





