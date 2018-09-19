Savaştan kaçtığı İdlib'e cenaze için döndü, kazada oğlunu kaybetti

Ersin ERCAN/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İÇ savaştan kaçıp Türkiye\'ye sığınan ve bir yakınının cenazesi için İdlib\'e giden Suriyeli Adbe El Faris (40) ile 4 aylık oğlu Mındır El Faris, burada motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Anne, İdlib\'de hastanede tedaviye alınırken, minik oğlu, sevk edildiği Hatay\'daki hastanede öldü. İzni biten anne Adbe El Faris, oğlunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine götürüldüğü gün cenazeye katılamadan Türkiye\'ye dönmek zorunda kaldı.

Suriyeli Adbe El Faris, bir süre önce ülkesindeki iç savaştan kaçıp 4 çocuğu ile birlikte İdlib\'den Türkiye\'ye gelerek Kilis\'e yerleşti. Bayram tatillerinde, İdlib\'de yaşayan eşinin yanına giden Adbe El Faris, 4 ay önce 5\'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Adbe El Faris, geçen hafta 4 aylık oğlu Mındır El Faris\'i de yanına alıp, ölen bir yakınının cenazesine katılmak üzere İdlib\'e gitti.

İDLİB\'DE MOTOSİKLET ÇARPTI

Pazar günü İdlib\'in Bab El Hara bölgesindeki cenazeye katılan Adbe El Faris ve oğluna motosiklet çarptı. Yaralanan anne ve oğlu, İdlib\'de hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mındır El Faris, daha sonra sınırdaki Hatay\'da bulunan Antakya Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 4 aylık bebek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SINIRDA OĞLUNUN CENAZESİNİ GÖRMEK İSTEDİ

Mındır El Faris\'in cenazesi, annesine, Türkiye\'ye dönmesi için verilen izinin son gününde, cenaze aracıyla memleketine götürüldü. Kadının Kilis\'te yaşayan yakınları, cenaze aracını Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı\'nda durdurdu. Yakınları, bebeğin annesinin Suriye\'den yola çıktığını, oğlunun cenazesini görmek istediğini söyledi. Aracın şoförü, tabutu açamayacağını söyleyerek yola devam edip cenazeyi İdlib\'e götürdü. Cenaze aracının bekletilmesi talepleri kabul edilmeyen Mındır El Faris\'in yakını İbrahim Hassani ve eşi, cenaze aracı sınırdan Suriye tarafına geçerken gözyaşlarını tutamadı.

OTOMOBİLLE KİLİS\'E GÖTÜRÜLDÜ

Oğlunun cenazesini sınırda görme umuduyla Suriye\'den minibüsle yola çıkan Adbe El Faris, cenaze aracının Suriye tarafına geçmesinden yaklaşık yarım saat sonra Cilvegözü Sınır Kapısı\'na geldi. Kazada sağ bacağı kırılan Adbe El Faris, yakınları tarafından minibüsten indirildi. Oğlunun cenazesinin Suriye\'ye götürüldüğünü öğrenen yaralı anne, büyük üzüntü yaşadı. Savaştan kaçtığı İdlib\'e cenaze için döndüğünde meydana gelen kazada oğlunu kaybeden ve Türkiye\'ye dönmesi için verilen süre dolduğu için cenazeye katılamayan Adbe El Faris, otomobilin arka koltuğunda yaşadığı Kilis\'e götürüldü.

Suriye\'den Cilvegözü Sınır Kapısı\'na kadar Adbe El Faris\'in yanında gelen akrabası Yasir El Mustafa, yeğeninin eşi olan Adbe El Faris ile 4 aylık bebeğine motosiklet çarptığını söyleyerek, \"Cenazeye giderken yolda motosiklet çarptı. Annenin Suriye\'de kalma izni dolduğu için cenazeye katılamadı. Oğlunun cenazesini sınırda görmek istedi; cenaze aracının bekletilmesini istedik. Kabul etmemişler. Ben bebeğin mezarını kazdım, annesiyle birlikte yola çıktım\" diye konuştu.



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