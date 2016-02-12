Savaştan kaçıp İstanbul'a gelen Suriyeli aile yangından kaçamadı; 2 çocuk öldü

İstanbul’a 2 yıl önce gelen Suriyeli bir ailenin Zeytinburnu’ndaki kaldıkları evde elektrik sobası nedeniyle yangın çıktı. Yangında 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybettti.

DHA’nın haberine göre Zeytinburnu, Yeşilyol, D Sokak'taki 5 katlı Güler Apartmanı'nın giriş katında 6 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı evde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. 4 çocuklu 6 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı dairede elektrik sobasından yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı. 1 çocuk, anne ve baba kurtarılırken 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangında üst katlarda mahsur kalanlar balkonda kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevreye sıçramadan söndürdü. Binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

Yaralanan baba Muhammet Veysi ile 1 çocuğu ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında aileni bir çocuğu ile anne Muntua Veysi yara almadan kurtlularken, Reyen (5), Veysi (8) yaşamını yitirdi.

Suriyeli ailenin 2 yıl önce İstanbul'a geldiği, babanın bir ayakkabı imalathanesinde çalıştığı öğrenildi. Olay yeri inceleme polislerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.