Savaştan bu yana Putin'le görüşen ilk AB lideri Nehammer: Putin, Rusya’nın savaşı kazandığını düşünüyor

Rusya’ya giderek Vladimir Putin’le görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Putin’in Ukrayna’daki savaşı kazanmakta olduğuna inandığını söyledi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sürerken hem Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, hem de Rusya lideri Vladimir Putin’le görüştü.

Moskova’ya yaptığı ziyaretin ardından açıklamada bulunan Nehammer, Putin’in savaşı kazanmakta olduğuna inandığını tespit ettiğini söyledi.

Nehammer, “Putin’in kendi savaş mantığı var ve Rusya’nın savaşı kazandığını düşünüyor” dedi. Nehammer, Putin’in ordusuna çok güvendiğini söylerken, “O savaşın Rusya’nın güvenliğini garanti altına almak için zorunlu olduğunu düşünüyor. Uluslararası topluma güvenmiyor. Ukraynalıların Donbas bölgesinde soykırım yaptığını düşünüyor” ifadesini kullandı.

Savaşın başlamasından önce birçok AB lideri Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze görüşmüş ve savaşmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Nehammer, savaşın başlamasından beri Putin ile görüşen ilk AB lideri oldu.