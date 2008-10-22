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Yaşam

'Savaşlar, basın özgürlüğünü zedeliyor'

Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (STG) tarafından yayımlanan yıllık raporda, savaşlar, basın özgürlüğünün önündeki en bü

22 Ekim 2008 03:00

Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (STG) tarafından yayımlanan yıllık raporda, savaşlar, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel olarak gösterildi.

Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (STG) tarafından yayımlanan yıllık raporda, savaşlar, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel olarak gösterildi.

Basın özgürlüğü açısından ülkelerin değerlendirildiği rapora göre, Gürcistan ve Nijerya'daki savaşlar yüzünden bu ülkelerin notunda önemli düşüş görüldü. Bir önceki yıl 54. sırada yer alan Gürcistan, Ağustos ayındaki çatışmaların ardından 120. sıraya düşerken, yine bir yıl önce 87. sırada yer alan Nijerya ise bu yıl 130. sıraya geriledi.

Raporun sonuç bölümünde, “basın özgürlüğünün önündeki en büyük engelin yoksulluk değil, savaş” olduğu ifade edildi. Jamaika ve Kosta Rica gibi yoksul ülkelerin sıralamadaki yerine atıfta bulunulan raporda, bu ülkelerin, basın özgürlüğü açısından Fransa gibi bir ülkenin önünde yer aldığına dikkat çekildi.

Raporda, basın özgürlüğü alanında yapılan reformlara rağmen Çin'in hala rejim muhaliflerini baskı altında tuttuğu ve hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi. STG raporunda, demokratik sistemlerine rağmen çatışma bölgelerindeki olumsuz davranışları nedeniyle ABD ve İsrail'in sıralamadaki yerlerinin düştüğüne dikkat çekildi. ABD'nin bir önceki yıla göre 111. sıradan, 119. sıraya düştüğü belirtilen raporda, İsrail'in ise 103. sıradan 149. sırada gerilediği hatırlatıldı.

Kenya'da seçimlerden sonra çıkan şiddet olaylarıyla birlikte basın özgürlüğü ihlallerinin devam ettiği belirtilen raporda, Irak, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerin yine basın özgürlüğü ihlalleri nedeniyle listenin sonlarında yer alamaya devam ettiği kaydedildi. Raporda, Çin, İran ve Zimbabve, gazeteciler için tehlikeli ülkeler arasında gösterildi.

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