Savaşın öldüremediği küçük Suriyeli ailesine kavuştu

Suriyeli aile, ülkelerindeki olaylardan kaçarken evde unuttukları ve öldüğünü sandıkları 2 yaşındaki erkek çocuğuna kavuştu.

Olayla iglili açıklama, avukat Stella Constantinou tarafından Associated Press ajansına yapıldı.

Constantinou, geçen yaz başkent Şam'daki top ateşinden kaçarken yanlışlıkla evde bırakılan ve öldü sanılan 2 yaşındaki Buşr el Tavaşi'nin, Kıbrıs Rum kesiminin Limasol kentinde ailesiyle bir araya geldiğini söyledi.

Avukat Constantinou gelişmeleri şöyle aktardı:

Maçhur el Tavaşi ile Arin el Dakkar çifti, Suriye'deki şiddetten kaçarken, birlikte kaldıkları aile bireylerinin küçük çocuğu yanlarına aldıklarını sanarak evden ayrıldılar.

Mülteci kampına sığındıklarında durumu fark ettiler ancak yoğun çatışma ortamı nedeniyle geri dönemediler.

Küçük çocuğun çatışma ortamında hayatta kalmasının mümkün olmadığına inanan çift, 6 Ağustos'ta 4 ve 6 yaşlarındaki diğer iki oğullarıyla Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti.

Aile, yaşadıkları mahallede herkesin birbirini iyi tanıması nedeniyle bir süre sonra küçük oğullarının hayatta olduğu haberini aldı.

Bunun üzerine Buşr'un Güney Kıbrıs'a getirilmesine yardım etmesi için Stella Constantinou ile bağlantıya geçildi.

Buşr'un enkaz kalıntılarında ne kadar süreyle kaldığını hiç kimse bilmiyor ve küçük çocuğu el Kabun semtinde bulan muhaliflerin onu, bakmaları için mahallede yaşayan bir aileye teslim ettikleri belirtiliyor.

'Baba baba diye bağırdı'

Baba Maçhur el Tavaşi, ''Onu gördüğümde ne hissettiğimi size anlatamam. Önce beni tanımadı, fakat sonra beni kucakladı ve 'baba, baba' diye bağırdı'' şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanlığı'nın, ailenin, Buşr'un kendi çocukları olduğunu kanıtlamalarının ardından sürece hız verdiği, baba Maçur'un Beyrut'a gittiği, burada büyükelçilikte çocuğuna kavuştuğu, daha sonra oğlunu Kıbrıs Rum kesimine getirdiği belirtildi.

Bu arada küçük çocuğun hayatta olduğu yönündeki haberin ardından annenin kız kardeşinin, Kıbrıs Rum kesimine getirilmesi işlemleri tamamlanana kadar kendi isteğiyle 9 Eylül'de Şam'a döndüğü ancak şu anda Şam'dan ayrılmasına izin verilmediği kaydedildi.