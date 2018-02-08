Savaşın gölgesinde büyük proje

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - SURİYE\'deki iç savaştan etkilenen şehirlerden Hatay\'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesi, yarın Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde onaylanırsa Hatay\'dan Mersin, KKTC ve Beyrut\'a deniz yoluyla ulaşım, mümkün hale gelecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, projeyle Hatay\'ın önemli kazanç elde edeceğini söyledi. Yaklaşık 6,5 yıldır devam eden savaşla karşı karşıya olduklarını ve Hatay ekonomisini canlandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Savaş, şöyle konuştu:

\"Hatay, Suriye\'deki savaşın gölgesinde kalmış bir şehir. Özellikle ekonomik anlamda kalkınmak, silkinmek ve ekonomik kazanımlar elde etmek için çaba sarf edilmesi gereken bir şehir. Bu nedenle Hatay\'ın 7 ilçesinin denize komşu olması, Akdeniz havzasında 42 ülke olması ve bu 42 ülkeyle komşuluk yapan Hatay\'ın bu nimetten faydalanması hem komşu iller hem de komşu ülkelere deniz otobüsüyle ulaşım sağlanması konusunda çalışma yaptık. Bunun için bakanlığımızla 4 aydır çalışıyoruz. Bu işin Hatay\'a hem ekonomik hem de turizm anlamında çok katkı sağlayacağını gördük. Hem zaman tasarrufu hem de ekonominin ön planda olmasıyla Hatay bu konuda müthiş kazanımlar elde edecek. Biz ilk planda Samandağ- Mersin, Mersin-Samandağ, İskenderun- Gazimağosa, Gazimağosa- İskenderun ve savaş biterse İskenderun-Samandağ- Lazkiye ve Beyrut arasında 3 güzergah belirledik. Bu güzergahlarda insanları çok uygun fiyata yurt içinden yurt dışına getirmek ve götürmek istiyoruz.\"

\'TURİST GETİRECEĞİZ\'

Projenin hayata geçirilmesi halinde, Hatay\'ın çok değerli 3 kazanım elde edeceğine değinen Başkan Savaş, \"Turist getireceğiz ve bizim turistimiz komşu il ve ülkelere gidecek. İkincisi, hafif kargo sistemiyle biz taşımacılık yapacağız. Üçüncüsü de Hatay\'ın gastronomiyle kazandığı bu UNESCO belgesini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Hatay\'ın yemeklerini dünyaya taşımak istiyoruz ve bu deniz otobüslerinde de aynı zamanda Hatay\'ın yemeklerini sergilediğimiz lokantalarımız olacak. Tabi ki Hatay çok büyük düşünüyor; önce EXPO\'yu aldı, daha sonra gastronomi şehir ilan edildi. Eğer yarın yapılacak meclisten bu karar çıkarsa ilk seferi 23 Nisan\'da yetiştirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

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