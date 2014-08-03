Savaşın 100'üncü yılı



Anma töreninde Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande artan Avrupa karşıtlığı ve milliyetçilik akımlarını sert bir dille eleştirdi.

Liderler tarihten alınacak en doğru dersin "beraberlik içinde bir Avrupa" olduğuna dikkat çekti. Alsas'ın Hartmannsweilerkopf beldesinde buluşan liderler 1914-1918 yılları arasında burada yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 30 bin Alman ve Fransız askerini andı. Hartmannsweilerkopf'ta katliam yapıldığını kaydeden Gauck, askerlerin anısına Fransız mevkidaşı ile birlikte çelenk bıraktı.

Gauck pazartesi günü de Birinci Dünya Savaşı'nın 100'üncü yılı münasebetiyle Belçika'da düzenlenecek olan anma törenine katılacak.

3 Ağustos 1914'te Almana Fransa'ya savaş ilan etmişti.