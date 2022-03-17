Savaşı kınayan Rus balerin, ülkesinden ayrılarak Hollanda'ya gitti

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Bolşoy Balesi’nden Rus balerin Olga Smirnova, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınadıktan sonra ülkeden ayrılarak Hollanda Ulusal Balesi’ne katıldı.

BBC’de yer alan habere göre, 30 yaşındaki balerin Olga Smirnova geçen hafta yaptığı açıklamada “ruhunun her zerresiyle savaşa karşı olduğunu” açıklamıştı. Smirnova’nın kınamasına başka balerinler de destek olmuştu.

Dedesinin Ukraynalı olduğunu belirte Smirnova şunları yazdı: “Modern ve aydınlanmış bir dünyada toplumların siyasi meseleleri barışçıl müzakerelerle çözmesini beklerim. Rusya’dan utanacağımı hiç düşünmezdim. Yetenekli Rus halkından, kültürel ve atletik başarılarımızdan hep gurur duymuştum. Ancak öncesini ve sonrasını çizen çizginin çekildiğini düşünüyorum. İnsanların ölmesi acı veriyor”

Smirnova yaptığı savaş karşıtı açıklamanın ardından Rusya’dan ayrılarak Hollanda’ya gitti.

Hollanda Ulusal Balesi, Smirnova’nın kendileriyle çalışmaya başlayacağını doğruladı.