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Savaşçı dizisine yönetmenlerden boykot kararı

"Yaşanan haksız işten çıkarmalar, çalışma saatleri, ödeme problemleri..."

26 Mayıs 2017 00:28

Savaşçı dizisinin yardımcı yönetmenleri ve ikinci yönetmenleri çalışma koşullarını protesto edip boykot başlattı.

Sinema Televizyon Sendikası’na bağlı yardımcı yönetmenler ve ikinci yönetmenlerden, FOX TV'de yayınlanan “Savaşçı” adlı diziye boykot kararı geldi.

Çalışma koşullarına tepki gösterilen açıklamada, "Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği ve FOX TV’de yayınlanan 'Savaşçı' dizi projesinde, yardımcı ve ikinci yönetmenler ile diğer tüm set emekçisi arkadaşlarımızın yaşadığı haksız işten çıkarılma, ödeme problemleri, çalışma saatlerinin uzunluğu, proje yöneticilerinin taleplerimiz karşısındaki uzlaşıdan yoksun tavırları ve en önemlisi 'sendikayı tanımıyoruz' anlayışları nedeniyle, uzun ve sonuç alınamayan müzakereler sonucunda aldığımız boykot kararını basına ve tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

Açıklama şöyle:

"Yardımcı Yönetmenler ve 2. Yönetmenler olarak 2014 yılından beri bir arada hareket eden ve Sinema Televizyon Sendikası’na bağlı üyelerden oluşan bir topluluk olan bizler; yaşamış olduğumuz hukuksuz ve insani olmayan çalışma şartları ile baskılara karşı ortak hareket ederek haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği ve FOX TV’de yayınlanan “Savaşçı” dizi projesinde, yardımcı ve ikinci yönetmenler ile diğer tüm set emekçisi arkadaşlarımızın yaşadığı haksız işten çıkarılma, ödeme problemleri, çalışma saatlerinin uzunluğu, proje yöneticilerinin taleplerimiz karşısındaki uzlaşıdan yoksun tavırları ve en önemlisi “sendikayı tanımıyoruz” anlayışları nedeniyle, uzun ve sonuç alınamayan müzakereler sonucunda aldığımız boykot kararını basına ve tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Yardımcı Yönetmenler ve 2. Yönetmenler Topluluğu olarak “Savaşçı” adlı dizi projesinde çalışma koşullarımız düzelene kadar boykotu sürdürmekte kararlıyız. Bu bağlamda tüm set emekçilerini bizlere destek olmaları konusunda sendikamız aracılığıyla desteğe ve dayanışma göstermeye davet ediyoruz.

Niyetimiz projelere zarar vermek değil, aksine hep beraber daha insani koşullarda, daha iyi projeler üretilmesine katkı sağlamaktır. Bundan sonra birbirimize daha da kenetlenerek dayanışma içerisinde bu ve benzer projelerin takipçisi olacağız.

Önde Kamera Arkada Dayanışma

Saygılarımızla

Yardımcı Yönetmenler ve 2. Yönetmenler Topluluğu

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