Savaşa karşı "Barışarock"

Rock'n Coke'a tepki olarak doğan Barışarock, bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği festivalle ilgili bir basın açıklaması yaptı. 'Evimiz dünya' ve 'Ölü çiçekler' adlı şarkılarla toplantıyı başlatan Teneke Trampet adlı müzik grubu, BarışaRockçılar'ı festivale davet etti.



Müzik dinletisinin ardından konuşma yapan Serap Yağız şunları söyledi:

"Dünyamızda kardeşliğinin türküleri yerine savaş çığlıkları hala yankılanmakta. Biz, 6'ncı yılımızda da savaşa karşıyız. Savaşların bir tek gerçek nedeni var; daha çok petrol, daha çok mal satmak ve bütün dünyayı küresel sistemin önünde diz çöktürmek isteyen kapitalizm. Savaş tamtamlarının sesini bastırıp hayatı savunmak için BarışaRock'ta barış şarkıları söylemeye devam ediyoruz. Bu yıl 'BarışaRock-6 Festivali savaşa, işgale, milliyetçiliğe, ırkçılığa, küresel ısınmaya karşı' alt başlığı ile yola çıktık. "



Amaçları yeni bir dünya



Hayatların işgal altında kalmasına, müziğin alınıp satılmasına, cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, otoriteye, nükleere, milliyetçiliğe, hırsa, rekabete karşı olan ve bu amaçla yeni bir dünya inşa etmek üzere herkese çağrı yapan grup, çeşitli söyleşi ve forumları ile BarışaRockçılar'a ulaşmayı planlıyor.



Savaşa karşı 3 YTL



Savaşa karşı iki günlük müzik eylemi yapacak olan BarışaRockçılar müzik, tiyatro, sinema, sanat atölyeleri, oyunlar ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. Festivale 3 YTL karşılığı rozet alan herkes girebilecek. BarışaRock-6 Festivali, 9-10 Ağustos 2008 tarihlerinde Sarıyer Mehmet akif Ersoy Piknik alanında gerçekleştirilecek. Cuma akşamından pazartesi sabahına dek çadır alanı konaklamaya açık olacak.

