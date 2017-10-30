Savaş zırhından gelinlik tasarlandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- KARŞIYAKA Halk Eğitim Merkezi, savaş zırhlarını günümüze uyarlayarak göz alıcı bir koleksiyona çevirdi. ‘Bir Nefes Bakır’ adı verilen defilede sergilenen eserler arasında savaş zırhından tasarlanan gelinlik ise ilgi odağı oldu.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Türkiye’nin tek Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kadın Bakır Tel İşleme Sanatçısı olan Sema Kansu ve kursiyerlerinin 1,5 yıllık çalışması, güzel bir defileyle taçlandı. ‘Bir Nefes Bakır Defilesi’nde, tarihi 13’üncü yüzyıla dayanan savaş zırhları, günümüze uyarlanarak vücut kolyeleri, üst giyim, gelinlik ve damatlık gibi tasarımlarla 26 parçalık ve 90 kiloluk bir koleksiyona dönüştü. Kansu ve kursiyerleri 1,5 yıl boyunca savaş zırhlarını tek tek elleriyle işleyerek günümüzde takı olarak kullanılacak şekilde tasarladı. Tasarlanan takımlar Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen defileyle sergilendi. Defileye Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel, Bakır Tel İşleme Sanatçısı Sema Kansu ve çok sayıda sanatsever katıldı. Defilede sergilenen el işi takılar izleyenlerden büyük alkış aldı. Defilede en büyük ilgiyi ise gelinlik üzerindeki takılar gördü. Defilenin ardından konuşan Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel, Kansu ve kursiyerlerinin bu defile için uzun süre emek verdiklerini belirterek, “Bugün burada 26 parçalık ve 90 kiloluk muhteşem bir koleksiyonu sergiledik. 1,5 yıl süren bir hazırlık evresinden sonra Türkiye’nin tek Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı kadın Bakır Tel İşleme Sanatçısı olan Sema Kansu hocamızın öncülüğünde 11 kursiyerimizin el emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı. Çok mutluyuz. Halk eğitim merkezimiz bu çalışmayla bir kez daha farkını gösterdi. Burada çok büyük bir emek var. Gece gündüz çalıştılar. Bayram tatilinde bile çalıştılar. Çok güzel bir çalışma oldu. Bakır teller yapılan çalışma ile nefes almaya başladı. Görsel güzellikten çok emeğin görüldüğü takılar sergilendi\" dedi.

\'BU KOLEKSİYONU CUMHURBAŞKANIMIZA SUNACAĞIZ\'

Yücel, Türkiye’de bir benzerinin olmadığını söyleyerek, “Biz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Türk tipi savaş zırhları bizim yüzyıllardan bu yana gelen bir kültürümüz. Biz bu zırhlarla fetihler yapmış, savaşlar kazanmış bir ülkeyiz. İşte bugün burada bu savaş kıyafetlerinin ilk kez birer moda eseri olarak kullanılmasına tanıklık ettik. Bu sanatı, bu eserleri tüm Türkiye’ye hatta tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ayrıca bir projemiz daha var. Eğer uygun görülürse en kısa sürede bu koleksiyonumuzu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da sunmak istiyoruz\" diye konuştu.

26 PARÇA KIYAFET, 90 KİLO

Koleksiyonu hazırlayan Bakır Tel İşleme Sanatçısı Sema Kansu ise bu koleksiyon için 1,5 yıldır emek harcadıklarını ifade ederek, “Bu topraklarda bakır ve metal tellerden yapılan kıyafetlerin kökeni 13’üncü yüz yıla dayanıyor. O günden bu güne bir kültür olarak kuşaktan kuşağa aktarıla gelen bu sanat aslında somut olmayan kültürel miraslarımızdan biri olarak kabul ediliyor. Bu defilemize tam 1,5 yıl boyunca hazırlandık. 26 parça ve toplamda 90 kiloluk bir koleksiyonu bugün burada kolektif bir çalışmayla ortaya koyduk. Mankenlerimizin makyajından, kuaförümüze, koreografimizden, çoğu manken arkadaşımıza kadar tüm Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bu işi yüreğini koydu. Sonuç itibariyle ortaya çok güzel bir defile çıktı. Ben tüm bu defilede emeği geçen başta kursiyerlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Defilenin sonunda Yücel, Kansu’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.



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