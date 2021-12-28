Savaş ve ekonomik kriz nedeniyle kesintiler sıklaşıyor; Suriye televizyonunda elektriksiz yaşayan tarihi figürler sıralandı!

T24 Dış Haberler

Suriye televizyonunda bir sunucu, iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle ülkede yaşanan elektrik kesintilerinden bahsederken, elektriksiz yaşamış tarihi figürleri sıraladı.

Washington Post muhabiri Sarah Dadouch, Twitter hesabından Suriye televizyonundan bir anın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, sunucunun Abbasi halifesi Harun Reşid, Frank ve Lombard kralı Şarlman, Suriye'de hüküm süren Palmira İmparatorluğu'nun kraliçesi Zenobia, Bizans ve Fars imparatorlarını sıralayarak elektriksiz yaşadıkları ve neler başardıklarını anlattığı belirtildi.

Dadouch, görüntüleri şu ifadelerle eleştirdi:

“21’inci yüzyılda ısınma kaynaklarının yokluğu nedeniyle donan Suriyeliler için eminim ki ilham verici sözlerdir”

Suriye’de savaş ve ekonomik kriz nedeniyle elektrik kesintileri giderek sıklaşıyor.