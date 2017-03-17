‘Savaş ve Barış’ı isteyen Ahmet Şık’a 1225 sayfalık kitap 200 sayfa olarak geldi!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık, hapishane kütüphanesinden Tolstoy’un ‘Savaş ve Barış’ isimli kitabını istedi. Ancak 1225 sayfalık kitap 200 sayfalık nüsha olarak kendisine gelince Şık kitabı iade etmek zorunda kaldı. Şık’ın dışarıdan kitap alması ise yasak.

Silivri Cezaevi’nde kalan Şık’ın söylediklerini eşi Yonca Şık bianet’te şöyle anlattı:

"Cezaevinin kütüphanesindeki kitaplar için bir liste var. Ahmet, bu kitapların büyük bir çoğunluğunun dini kitaplardan oluştuğunu söyledi. Diğer kitaplarsa Ahmet’in daha önce okuduğu kitaplar. Ahmet bunları ikinci kez okuyor.

"Ahmet ayrıca bu kitapların bazılarının da korsan kitap olduğunu söyledi. Örneğin Savaş ve Barış’ı okumak için istemiş. 1225 sayfalık kitap 200 sayfa olarak gelmiş, o da iade etmek zorunda kalmış. Ahmet, her hafta 50-100 arasında listeden kitap talebinde bulunuyor. Ama bu kitaplar ya olmadığı ya da başka kişilerde bulunduğu için haftada 4 kitap alabiliyor. O kitaplar da ya daha önceden okuduğu kitaplar ya korsa ya da kötü baskılar. Şu ana kadar yaklaşık 40 kitap okumuş."

Silivri’de kalanlar anlattı: Kitapların çoğu dini içerikli

Aynı hapishanede kalmış veya müvekkili bulunan avukatlar da Silivri’ye dışarıdan kitap gönderilemediğini söylüyor.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan Metris ve Silivri Cezaevlerinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Metris’te birçok kitap olduğunu ancak Silivri’de olmadığını şu sözlerle anlatıyor:

"Metris kütüphanesinde Rosa Luxemburg bile vardı, sol yayınlar vardı. Silivri’de ise bunlar yoktu. Ama Ahmet Ümit, Orhan Pamuk, Elif Şafak romanları vardı mesela. Tabii dini kitaplar çoktu."

Yine Silivri ve İzmir F Tipi hapishanelerinde tutuklu kalan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın Timtik de “Silivri hapishanesindeki kütüphanede bulunan kitapların çoğu, Kuran yorumu gibi dini içerikli kitaplar. Çok yetersiz bir kütüphane, belli bir siyasi ve kültürel anlayışa yönelik” diyor.