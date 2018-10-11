'Savaş ve Barış' temalı 'Uluslararası Felsefe Kongresi' başladı

BURSA, (DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi\'nde (BUÜ) düzenlenen, \'5\'inci Uluslararası Felsefe Kongresi\' başladı. 3 gün sürecek kongrede \'Savaş ve Barış\' temalı 96 sunum yapılacak.

Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü\'nce, üniversitenin Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongrenin açılışına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yanı sıra yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda akademisyen katıldı. Kongreye öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, savaşın neredeyse tüm inançlarda ve ideolojilerde dış politika amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Hemen hemen hiçbir devletin kendisini bölgesel ve uluslararası çatışmaların dışında tutabilecek ayrıcalığa sahip olmadığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, şöyle dedi:

\"Artık kendi ekonomisini oluşturan savaş olgusu, yüksek teknolojilerin kullanıldığı daha etkin ve bir o kadar da yıkıcı bir dış politika aracı hâline gelmiştir. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkan insan hakları ihlalleri, yoksulluk, mültecilik gibi trajik sorunlar ancak ortak umudumuz ve hayalimiz olan dünya barışını tesis etmekle mümkün olabilir.

13 Ekim\'de sona erecek kongrede İsveç, Bulgaristan, Cezayir, İran, Azerbaycan, Almanya, Polonya, Pakistan ve Slovakya\'dan gelen 23 yabancı konuşmacının yanında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin felsefe, sosyoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi, tarih, müzik, sanat tarihi, sınıf öğretmenliği gibi bölümlerinden akademisyenler sunum yapacak. Açılış oturumunu Ege Üniversitesi\'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan\'ın gerçekleştirdiği kongrede kapanış konuşmasını ise Almanya Flensburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ulrich Glassmann yapacak.



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