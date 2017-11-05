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Savaş uçakları, Irak'taki o dağı ilk kez bombaladı iddiası

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK- İran sınırındaki Kandil Dağı'nın devamı olan, Süleymaniye'nin Maweti ilçesi sınırlarında yer alan ve terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'lıların bulunduğu belirtilen Asos Dağı'nın savaş uçaklarınca ilk kez bombalandığı bildirildi

05 Kasım 2017 14:57

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK- İran sınırındaki Kandil Dağı\'nın devamı olan, Süleymaniye\'nin Maweti ilçesi sınırlarında yer alan ve terör örgütü PKK\'nın İran kolu PJAK\'lıların bulunduğu belirtilen Asos Dağı\'nın savaş uçaklarınca ilk kez bombalandığı bildirildi. Bazı Kürt kaynaklar, Asos Dağı\'nın Türk savaş uçaklarınca bombalandığını iddia ederken, bazı kaynaklar ise bombardımanı İran\'ın uçaklarının yapmış olabileceğini ileri sürdü. 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonunda yayınlanan habere göre, Irak- İran sınırında bulunan ve Kandil Dağı\'nın devamı olan Asos Dağı, ilk kez savaş uçakları tarafından bombalandığı iddia edildi. Süleymaniye\'ye bağlı Maweti ilçesi sınırlarında kalan dağın bombalanmasıyla ilgili konuşan Kaymakam Kameran Hasan, Asos Dağı’nın sabah saatlerinde uyruğu bilinmeyen uçaklarca bombalandığını söyledi. Asos Dağı\'nın ilk kez bombalandığını belirten Hasan, \"Bombalanan bölgede PKK ve PJAK\'lıların bulunduğu söyleniyor\" dedi. Bazı Kürt kaynaklar, Asos Dağı\'nın hem dün gece hem de bugün sabah saatlerinde Türkiye\'ye ait savaş uçaklarınca bombalandığını iddia etti. 
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hava operasyonlarıyla ilgili yaptığı son açıklamada, Irak\'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe 3 Kasım günü hava harekatı düzenlendiğini belirtmişti.

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