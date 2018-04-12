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Savaş uçağının yakıt tankı boş araziye düştü (2)

ARAZİ SAHİBİ: BİRDEN SES GELDİ Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'ndeki araziye düşen yakıt deposunun parçaları, olay yerinde yapılan incelemenin ardından traktöre yüklenip İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü

12 Nisan 2018 16:09

ARAZİ SAHİBİ: BİRDEN SES GELDİ
Şanlıurfa\'nın Hilvan ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi\'ndeki araziye düşen yakıt deposunun parçaları, olay yerinde yapılan incelemenin ardından traktöre yüklenip İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Sabah saatlerinde tarlada ilaçlama yaparken gürültünün ardından duman oluştuğunu gören arazi sahibi Sabri İzol, \"Ben arazide ilaçlama yapıyordum. Birden bir ses geldi. O yöne gittiğimde dumanlar yükseliyordu. Bu parçaları görünce hemen jandarmayı aradık. Burada jandarma geniş bir güvenlik önlemi aldı. Düşen cismin uydu parçası ya da yakıt tankı olabileceğini söylediler. Daha sonra bir traktöre koyup götürdüler\" dedi.

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