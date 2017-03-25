Savaş suçlusunun mağdurlara tazminat ödeyecek parası yok

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ilk defa bir savaş suçlusunun işlediği suçların mağdurlarına tazminat ödemesine hükmetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki eski milis lideri Germain Katanga'nın, 2003 yılında hedef aldığı köylülere toplam bir milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Fakat yargıçlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş mağdurları için kurduğu vakıftan, Katanga'nın parası olmadığı için ödemeyi onun yerine yapmayı değerlendirmelerini talep etti.

İşlediği savaş suçları nedeniyle 2014'te aldığı 12 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Katanga, mahkemeyi Demokratik Kongo'daki hapishaneden video ile takip etti.

Katanga, ülkenin kuzey doğusunda 297 köylünün ölümüne yol açmakla suçlanıyordu.

Bugün açıklanan karara göre bu saldırının her mağduruna sembolik olarak 250 dolarlık tazminat ödenecek.

1 milyon dolar ise "kolektif tazminat" olarak verilecek.