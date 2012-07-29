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Politika

Savaş suçlusuna sığınma hakkı verilmeyecek

AKP, yazımı devam eden yeni anayasa için siyasi sığınma hakkını düzenleyen maddeyle ilgili önerisini sundu

29 Temmuz 2012 16:18

AKP yeni Anayasa'ya ilk kez girmesi beklenen 'sığınma hakkı' maddesi için önemli bir kriter getiriyor. Bu kriterle birlikte savaş suçlularına sığınma hakkı verilmeyecek.
 
AKP, yazımı devam eden yeni anayasa için siyasi sığınma hakkını düzenleyen maddeyle ilgili önerisini sundu.

AKP, önerilerini pazartesi günü sunma kararı alırken, 'sığınma hakkı' maddesine son şeklini verdi.

Siyasi nitelikli iddialarla Türkiye'ye yapılan sığınma başvurularının kabulü, ülkesine gönderilmesi halinde işkence görecek olanların da Türkiye'den gönderilmemesi önerildi.

Savaş suçlularına kapıları kapatan öneride ise, ''İadesi durumunda işkence ve kötü muameleye maruz kalma ihtimali olanlar sınır dışı edilemez. Savaş suçlusu ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasının varlığı halinde sığınma hakkı için başvuran kişiye yargı mercilerinin kararı olmadıkça sığınma hakkı tanınamaz.' ifadelerine yer verildi.

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