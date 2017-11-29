T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Savaş suçlusu duruşmada "zehir" içti

Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde 20 yıl hapis cezası onanan eski Hırvat komutan Slobodan Praljak'ın duruşmada zehir içtiği açıklandı. Hastaneye kaldırılan Praljak'ın hayatta olduğu bildirildi.

29 Kasım 2017 19:29

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki temyiz duruşmasında, 72 yaşındaki Bosnalı Hırvat Slobodan Praljak'ın 20 yıl hapis cezası onandı. Bu kararın okunmasının ardından "Praljak suçlu değil!" diye bağıran eski komutan, elinde tuttuğu şişedeki sıvıyı içti.

Praljak’ın avukatı, müvekkilinin zehir içtiğini açıkladı. Avukatın uyarısının ardından duruşmaya ara verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Praljak’ın hayatta olduğu ve tedaviye alındığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki mahkemedeki temyiz duruşmasında Bosnalı Hırvatlarının altı askeri veya siyasi sorumlusunun 1992–1995 yıllarındaki savaşta işledikleri suçlara dair kararlar açıklanıyordu.

Sanıklar arasında Praljak’ın dışında Hırvatların "Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti" adı altında ilan ettikleri hükümetin eski başbakanı Jadranko Prlic ile eski savunma bakanı Bruno Stojic ve üç tutuklu subay bulunuyor. Lahey'deki mahkeme, Prlic hakkındaki 25 yıl, Stojic hakkındaki de 20 yıl hapis cezasını onadı.

Altı sanık 2013 yılında, Hırvat topraklarını genişletmek amacıyla Müslüman Boşnakları yerlerinden sürmekten suçlu bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LaheyHırvatSlobodan PraljakPraljakEski Yugoslavya Uluslararası Ceza MahkemesiBosnalı Hırvat Slobodan PraljakPraljak&rsquo;ınMilletlerBosnalı HırvatlarınınHırvatlarınHırvat Cumhuriyeti&quot;Jadranko PrlicBruno Stojic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24