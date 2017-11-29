Savaş suçlusu duruşmada "zehir" içti

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki temyiz duruşmasında, 72 yaşındaki Bosnalı Hırvat Slobodan Praljak'ın 20 yıl hapis cezası onandı. Bu kararın okunmasının ardından "Praljak suçlu değil!" diye bağıran eski komutan, elinde tuttuğu şişedeki sıvıyı içti.

Praljak’ın avukatı, müvekkilinin zehir içtiğini açıkladı. Avukatın uyarısının ardından duruşmaya ara verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Praljak’ın hayatta olduğu ve tedaviye alındığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki mahkemedeki temyiz duruşmasında Bosnalı Hırvatlarının altı askeri veya siyasi sorumlusunun 1992–1995 yıllarındaki savaşta işledikleri suçlara dair kararlar açıklanıyordu.

Sanıklar arasında Praljak’ın dışında Hırvatların "Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti" adı altında ilan ettikleri hükümetin eski başbakanı Jadranko Prlic ile eski savunma bakanı Bruno Stojic ve üç tutuklu subay bulunuyor. Lahey'deki mahkeme, Prlic hakkındaki 25 yıl, Stojic hakkındaki de 20 yıl hapis cezasını onadı.

Altı sanık 2013 yılında, Hırvat topraklarını genişletmek amacıyla Müslüman Boşnakları yerlerinden sürmekten suçlu bulunmuştu.

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DW, afp/AG, CÖ