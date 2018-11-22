Savaş suçlusu askere 5000 yıl hapis cezası

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Guatemala'da Santos Lopez adlı bir asker iç savaşta 171 insanın öldürüldüğü 1982 Dos Erres katliamında görev aldığı için 5160 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Reuters'ın haberine 1982 yılında meydana gelen katliamda Guatemala'nın Dos Erres köyünde yaşayan herkes öldürülmüştü.

Lopes, Kaibiles Özel Devriyesi'nde görev aldı. Savcının hazırladığı dosyaya göre bu devriyede görev yapan askerler Dos Erres köyündeki bir çok insana tecavüz etti ve ardından köydeki herkesi öldürdü.

Katliam diktatör Efrain Rios Montt'un yönetimde olduğu dönemde meydana geldi. Montt geçtiğimiz nisan ayında soykırım yaptığı için yargılanırken ölmüştü. Guatemeala'daki iç savaş tam 36 yıl sürdü ve 1996'da sona erdi.