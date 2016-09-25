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Savaş oyunu oynarken 20 metrelik çukura düştü

Yağız, itfaiye erleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı

25 Eylül 2016 20:15

Şile'de, iki grup arasında gerçekleşen Airsoft oyunu sırasında Airsoft oyuncusu Kerem Yağız (41), 20 metrelik kuyuya düştü. Hafif yaralanan Yağız, itfaiye erleri tarafından yaklaşık 2 saatte kurtarıldı.

DHA’nın haberine göre olay, Şile Avcıkoru Tabiat Parkı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak olan Airsoft doğa sporu oyunlarına hazırlanan Deliçeri ve Predators takımları arasında Airsoft oyunu oynanıyordu. İzin alınarak gerçekleştirilen oyun sırasında, 41 yaşındaki sporcu Kerem Yağız, üstü tahtalarla kapalı olan bir kuyuya düştü. Yağız'ın düştüğünü gören arkadaşları yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

 

2 saatte kurtarıldı

 

Yaklaşık 20 metrelik kuyuya düşen Kerem Yağız, itfaiye erleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı. Hafif yaralı Yağız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

Yaralının durumu iyi

 

Airsoft oyunu oynayan iki grubun içerisinde sanatçı Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin de olduğu belirtildi. Tedavi altında olan yaralı Yağız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Airsoft nedir?

 

Bir savaş simülasyon oyunu olan Airsoft doğada, hava basıncı ile çalışan tüfek, tabanca gibi silahla ile oynanıyor. Silahlarda 6 milimetrelik biyolojik olarak çözülebilen plastik boncuklar kullanılıyor.

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