Savaş karşıtı eyleme yaka paça gözaltı!

iİstanbul Maltepe'de askerlik şubesine savaş karşıtı pankart asmak isteyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi biri kadın 3 kişi, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda 320'ye 129 oyla kabul edilen Suriye konusundaki tezkerenin geçmesinin ardından tezkereye karşı protestolar devam ediyor. Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Maltepe Askerlik Şubesi’ne saat 12.30 sıralarında gelen biri kadın üç ESP’li "Barış için direniş" yazılı pankart asmak istedi. İlk olarak Maltepe Belediye Başkanlığı binası önünde eylem yapması beklenen ESP’liler için güvenlik önlemi alan polis ekipleri belediye binasından 200 metre ileride bulunan Askerik Şubesi’ne pankart asıldığı haberini alınca koşarak eylemcilerin yanına geldi.

Askerlik Şubesi’nin demir parmaklıklarına çıkarak pankart asmaya çalışan 3 ESP’li polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alındılar. Biri kadın 3 ESP’li polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken "Askere gitme,kardeş kanı dökme", "Katil ABD Ortadoğu ’dan defol" şeklinde sloganlar attılar. Gözaltına alınan ESP’liler ekip otomobillerine bindirilerek polis merkezine götürüldüler. (M.Akif Erdem/ DHA)