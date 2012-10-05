T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Savaş karşıtı eyleme yaka paça gözaltı!

İstanbul'da Askerlik Şubesi’nin demir parmaklıklarına çıkarak pankart asmaya çalışan 3 ESP’li polis ekipleri tarafından gözaltına alındılar

05 Ekim 2012 18:38

iİstanbul Maltepe'de askerlik şubesine savaş karşıtı pankart asmak isteyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi biri kadın 3 kişi,  polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda 320'ye 129 oyla kabul edilen Suriye konusundaki tezkerenin geçmesinin ardından tezkereye  karşı protestolar devam ediyor. Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Maltepe Askerlik Şubesi’ne saat 12.30 sıralarında gelen biri kadın üç ESP’li "Barış için direniş" yazılı pankart asmak istedi. İlk olarak Maltepe Belediye Başkanlığı binası önünde eylem yapması beklenen ESP’liler için güvenlik önlemi alan polis ekipleri belediye binasından 200 metre ileride bulunan Askerik Şubesi’ne pankart asıldığı haberini alınca koşarak eylemcilerin yanına geldi.

Askerlik Şubesi’nin demir parmaklıklarına çıkarak pankart asmaya çalışan 3 ESP’li polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alındılar. Biri kadın 3 ESP’li polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken "Askere gitme,kardeş kanı dökme", "Katil ABD Ortadoğu ’dan defol" şeklinde sloganlar attılar. Gözaltına alınan ESP’liler ekip otomobillerine bindirilerek polis merkezine götürüldüler. (M.Akif Erdem/ DHA)

ETİKETLER

savaşsuriyepolispaankartgözaltımaltepeistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24