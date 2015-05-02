Savaş kadınlarına ağıt albümü hazırlandı

İber Müzik, savaşların kadınlar üzerindeki etkilerini ağıtlarla anlatan bir albüm hazırladı.

‘Savaş kadınları’ adlı albümde, Anadolu coğrafyasıyla doğrudan ve dolaylı bağlantısı olan kimi olayların ardından yakılan; Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Rumca, Arapça, Lazca, Ahbazca, Gürcüce, Adigece, Zazaca Ağıtlara yer veriliyor.

Müzik yönetmenliğini Barış Güney’in yaptığı albümdeki ağıtlar Selda Öztürk, Fehmiye Çelik, Tatyana Bostan, Adile Yadırgı, Janet Esim, Dalepe Nena, Hava Karadaş, Rabia Betül Güler, Gülten Benli, Rahşan Erdoğan Yılmaz, Gülseven Medar ve İclal Şirvan tarafından seslendiriliyor. (www.ibermuzik.com)