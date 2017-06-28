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Yaşam

Savaş jetiyle evine seyahat eden generale soruşturma

Jet, 10 kez kişisel amaçla kullanıldı...

28 Haziran 2017 22:16

Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir general hakkında, haftasonları savaş jetini kişisel seyahatleri için kullanmak suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Oda TV'nin BBC'den aktardığı habere göre General Richard Reboul'un jeti yaklaşık on kere kişisel amaçlarla kullandığı bildirildi.

Bordeaux'daki hava üssünden Provence'daki evine seyahat eden generalin kullandığı jetin hafif saldırı jeti olan ‘Alpha Jet' olduğu öğrenildi.

​Bordeaux ve Provence arasındaki mesafenin kuş uçuşu olarak 480 kilometre olduğu belirtiliyor. Bu mesafe arabayla 6, trenle 7 (iki aktarma yaparak), uçakla(karayolu ile bir saat Marsilya'ya gittikten sonra) yarım saatte alınabiliyor.

Alpha Jet ile ise 28 dakikada Provence'a ulaşmak mümkün.

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