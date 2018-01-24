"Savaş, halktan daha fazla vergi alınması demek"

HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı ve ekonomist Sezai Temelli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ni Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ekonomiye etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Harekâtın faturasının yine yoksul halktan çıkarılacağını söyleyen Temelli, “Savaş devam ettikçe Türkiye halklarının sofralarındaki ekmeği, her gün dilim dilim azalacaktır” diye konuştu.

Operasyonun sadece Afrin’deki yaşayanları değil, Türkiye’de yaşayan halkları da 'zulüm getirdiğini' ifade eden Temelli, savaşın olası sonuçlarına dair ise, “Savaşın bir tarafı da iktisadi şiddettir. İktisadi olarak ortaya çıkan daha fazla sömürü, daha fazla yoksulluktur. Çünkü savaş dediğiniz şey, büyük bir toplumsal maliyettir. Şimdi hiçbir haklı gerekçesi olmadan, zaten iktisadi kriz altındaki bir ülkede bir de böyle bir savaşa girmek, hem yoksulluğu arttıracaktır hem de bir sürü iktisadi sorunu da beraberinde getirecektir” değerlendirmesinde bulundu.

"Savaş ile ekonomik sorunlar artacaktır"

Operasyonun bütçeye yeni yükler getirdiğin vurgulayan Temelli, yapılan harcamaların aslında vatandaşın cebinden çıktığını söyledi. Temelli, şunları söyledi: “Türkiye’deki vergilerin önemli bir kısmının yükünü Türkiye’deki yoksul halkları, emekçileri taşıyor. Şimdi de rejim kendisini ayakta tutmak için yapay savaşlar üretiyor ve savaşın faturası yoksul halka çıkartılıyor. Türkiye’de işsizlik rakamları olabildiğince yüksek bir oranla ifade ediliyor. Yine enflasyon çift hanede. Cari açığa bakarsanız 50 milyar dolara yaklaşmış vaziyette. İnsanların yoksulluk sorunu, sağlık hizmetlerinden yoksun olma sorunu… Türkiye ekonomisi zaten kötü durumda. Yani günlük hayatımızı etkileyen onlarca sorun var iken şimdi de bu savaş nedeni ile bu sorunlar daha da büyüyecek.”

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haber göre, harekât sürecinde ülkedeki toplumsal dinamikler, özellikle de emekçilerin üzerindeki baskı ve şiddetin artacağını dile getiren Temelli, şu uyarılarda bulundu: “Şimdi savaşa harcanan kaynakların sonucu olarak, emekçilerden daha fazla vergiler alınacaktır. Enflasyon yükselecektir. Enflasyonun yükselmesi demek, paranın gücünü yitirmesi demektir. Çarşıya, bakkala, markete gittiğinizde, artık bir önceki alışverişinizde aldığınızı alamamak demektir. Günlük hayatta karşılığı bu. Bu enflasyon ile de sınırlı kalmayacak. Beraberinde birçok iş yerinin hızla kapanmasına sebep olacak. Çünkü insanlar alamıyorlarsa, diğer tarafın da satamadığı gerçeği ortaya çıkacak. Satamadığınız zamanda dönüp iş yerinizi kapatırsınız. İş yerinizi kapattığınız zaman o iş yerinde çalışan işçiler işsiz kalır. Faşizm ekonomisi böyledir. Faşizm ekonomisinin çıkmaz sokağı budur. Eninde sonunda tüm kaynakları siz savaş sanayine aktarır ve diğer tüm alanları kurutur. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin hızla çöküşe gideceğini göreceğiz. Aslında iktidar Türkiye halklarına savaş açmıştır.”