Savaş gibi yerel seçim: 8 ölü, 96 yaralı

Sopa, tabanca, tüfek

1 yaşında bebek de yaralı



200 kişi polisi taşladı



Kazanan muhtarı rakibi vurdu



Dün yapılan yerel seçimlerde, birçok bölgede oy verme işlemi sırasında çıkan kavgalarda taş, sopa, bıçak ve ateşli silahlar kullanıldı 8 kişi öldü, 6’sı ağır 96 kişi ise yaralandı.İşte illere göre olaylar:’nın merkeze bağlı Bezirci Köyü’nde muhtar Ali Çetindağ ile muhtar adayı Müslüm Babacan taraftarları sopalarla birbirine girdi. İki grup daha sonra tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Yaralanan 12 kişiden muhtar adayı Müslüm Babacan, Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nde öldü. Suruç’taki kavgada 18, Onbirnisan beldesinde 3, Siverek Uzun Ziyaret Köyü’nde 3, Akçakale’nin Cevher Köyü’nde de 3 kişi yaralandı.’ın Verimli Köyü’nde, muhtarlık yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki İlhan Ayılmazdır açılan ateş sonucu öldürüldü. Kağızman İlçesi’ne bağlı Karabağ Köyü’nde muhtarlık seçimi silahlı çatışmaya dönüştü, muhtar adayı Zeki Demir yaşamını yitirdi, 5 kişi ağır yaralandı. Diğer bir kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.’ın Erecek Beldesi Ilıkaynak Köyü’nde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Özalp İlçesi’ne bağlı Dibekli Köyü’nde 3 kişi taş ve sopayla yaralandı.’nın Patnos İlçesi’ne bağlı Dedeli beldesinde AKP Belde Belediye Başkan adayı Naim Durak ile DP adayı Ekrem Geçer’in yakınları tartıştı. Naim Durak’ın yeğeni 16 yaşındaki Adem Durak sırtından bıçaklandı.’nin İncesu ilçesinde oy vermeye giden iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgada, Ferit Ö. (24) tabanca ile Saim Taşdemir’i (26) öldürdü. Bıçakla yaralanan kardeşi Mehmet Ö. de tedavi altına alındı.’ın Lice İlçesi’ne bağlı Sığınak Köyü’nde muhtarlık seçimi yüzünden ’Yalçın’ ve ’Aslan’ aileleri arasında kavga çıktı. Kavgada tabancayla açılan ateşte 41 yaşındaki Adnan Yalçın yaşamını yitirirken, aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Buminağa Mahallesi’nde muhtar adayı Şirin Çamlı seçmenlerle tartışırken kalp krizi geçirerek öldü.’ın Çobanlar İlçesi’ne bağlı Göynük Köyü’nde muhtar adayları Ali Şenol ve Bayram Çivril ile kardeşleri arasında oy verme yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışanları ayırmaya çalışan Jandarma Uzman Çavuş Sami Uzun, sol kolundan silahla yaralandı.’nın Tepebağ Mahallesi’nde 47 yaşındaki Ramazan Avşar ile oy sırası yüzünden tartışan Cengiz Çağan oyunu kullandıktan sonra, arkadaşlarıyla Avşar’ın evini bastı. Avşar av tüfeğiyle saldırganlara ateş açtı. Cengiz Çağan’la 6 yakını yaralandı.’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Girmeli Beldesi’nde AKP ve DTP’liler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.merkeze bağlı Yüzbaşılar Köyü’nde muhtar adayı Mahmut Uçrak’ı destekleyen Uçrak ailesinden bir grup ile diğer muhtar adayı İsa Aktaş’ı destekleyen Aktaş ailesinden bir grup kavga etti, 2 kişi yaralandı.’nın Birecik İlçesi Yunus Emre İlköğretim Okulu’nda oy vermeye gelen Yunus Yeşiltepe, polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Ancak Yeşiltepe’nin yanındakilerin arkadaşlarına haber vermelerinin ardından, okul bahçesinde toplanan 200 kişilik bir grup, polisi ve araçları taş yağmuruna tutunca polis havaya uyarı ateşi açtı. Olaylar yatıştı, Yeşiltepe gözaltına alındı.’nın Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenni Köyünde muhtar seçildiğini öğrenen aday, seçim kutlaması sırasında çıkan tartışmada, tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Muhtar adaylarından Erol Doğan (60) seçimi kazandığını öğrendikten sonra düzenlenen kutlamaya katıldı. Bu sırada Erol Doğan ile seçimi kaybeden adaylardan M.E. arasında tartışma çıktı. M.E’nin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan Erol Doğan, kaldırıldığı Akhisar Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.