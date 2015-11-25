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"Savaş gemisi Moskova, Türkiye-Suriye karasularının birleştiği noktada konuşlandırılacak"

Rus Genelkurmayı Türkiye ile Tüm askeri iletişimin kesilmesine karar verdi.

25 Kasım 2015 10:48

Rus Genelkurmayı Türk hava sahasını ihlal eden Rus Su-24 savaş uçağının düşürülmesinden sonra Akdeniz'de Türk karasularının hemen dibine Rus donanmasının en büyük hava savunma gemilerinden Moskova’yı konuşlandırma kararı aldığı iddia edildi.

RIA Novosti Ajansı'nın haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanlığı, son olay üzerine yeni tedbirler aldı. Bu çerçevede Suriye üzerinde uçuş yapan Rus bombardıman uçaklarına artık avcı uçakları da eşlik edecek ve her türlü tehdide anında karşılık verilecek.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Sergei Rudskoi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi ve Rus donanmasının en büyük hava savunma amaçlı iki savaş gemisinden biri olan Moskova, Türkiye-Suriye karasularının birleştiği noktada konuşlandırılacak.

S-300'lere benzer hava savunma sistemlerine sahip olduğu belirtilen Moskova, herhangi bir tehdit algılamasına anında cevap verecek.

Rus Genelkurmayı ayrıca Türkiye ile Tüm askeri iletişimin kesilmesine karar verdi.

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