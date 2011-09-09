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'Savaş gemileriyle Gazze Limanı'na kadar gidecekseniz seni alnından öpeceğim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum: Gazze'ye yardım götüren gemilere Türk savaş gemileri nereye kadar refakat edecek? Gazze Limanı'na kadar mı, yoksa uluslararası sularla mı sınırlı kalacak? Gazze Limanı'na kadar gidecekseniz seni alnından öpeceğim” dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklama göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Twitter'deki hesabından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

“Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum: Gazze'ye yardım götüren gemilere Türk savaş gemileri nereye kadar refakat edecek? Gazze Limanı'na kadar mı, yoksa uluslararası sularla mı sınırlı kalacak? Gazze Limanı'na kadar gidecekseniz seni alnından öpeceğim.”



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