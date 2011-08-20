T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Savaş gemileri Trabzon'da TRABZON (A.A) 

20 Ağustos 2011 17:35

-Savaş gemileri Trabzon'da TRABZON (A.A) - 20.08.2011 - Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) kapsamında Trabzon Limanı'nda bulunan savaş gemileri, halkın ziyaretine açıldı. Trabzon Limanı'nda demirleyen Bulgaristan'dan Priboy mayın gemisi, Romanya'dan Sebastian firkateyni, Türkiye'den TGC Yıldırım firkateyni, Ukrayna'dan Cherkasy mayın gemisi ve Rusya Federasyonu'ndan Tsezar Kunikov tank çıkarma gemisi, halkın ilgisini gördü. Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın katılımıyla oluşan BLACKSEAFOR kapsamında Trabzon Limanı'nda bulunan savaş gemilerini gezen vatandaşlar, gemilerin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi. Bu arada, gemilerden görüntü alınmaması amacıyla basın mensuplarının limana girişine izin verilmedi. BLACKSEAFOR, liman ziyaretleri yaparak Karadeniz'de tanınırlığını artırmayı, personelinin de farklı kültürleri ve limanları tanımasını amaçlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24