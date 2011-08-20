-Savaş gemileri Trabzon'da TRABZON (A.A) - 20.08.2011 - Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) kapsamında Trabzon Limanı'nda bulunan savaş gemileri, halkın ziyaretine açıldı. Trabzon Limanı'nda demirleyen Bulgaristan'dan Priboy mayın gemisi, Romanya'dan Sebastian firkateyni, Türkiye'den TGC Yıldırım firkateyni, Ukrayna'dan Cherkasy mayın gemisi ve Rusya Federasyonu'ndan Tsezar Kunikov tank çıkarma gemisi, halkın ilgisini gördü. Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın katılımıyla oluşan BLACKSEAFOR kapsamında Trabzon Limanı'nda bulunan savaş gemilerini gezen vatandaşlar, gemilerin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi. Bu arada, gemilerden görüntü alınmaması amacıyla basın mensuplarının limana girişine izin verilmedi. BLACKSEAFOR, liman ziyaretleri yaparak Karadeniz'de tanınırlığını artırmayı, personelinin de farklı kültürleri ve limanları tanımasını amaçlıyor.