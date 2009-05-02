Savaş değil moda çekimi

Bir giyim firmasının reklam filmi çekimi için İkinci Dünya Savaşı'nın trajik manzaraları yeniden yaratıldı.



Bir giyim firmasının Avrupa kanallarında yayınlanmak üzere hatırlattığı reklam filminin çekimleri Ankara'da yapıldı. Asker rolünde pek çok oyuncunun da yer aldığı İkinci Dünya Savaşı temalı reklam filminde manken Evelina Bogdanovska rol aldı.



Reklam filminin yönetmeni Murat Derman ise Türkiye'de yaşanan son olaylar nedeniyle patlayıcı izinlerini alamadıklarını belirterek çekimlerde kullanmak için benzin dahi temin edemediklerini vurguladı.



Sadece yangın efekti yaparak çekimleri gerçekleştirdiklerini, patlama efektlerini bilgisayar ortamında reklam filmine ekleyeceklerini anlatan Derman daha önceki sinema filmleri çekimlerinde patlama sahnesini çekme izninin kolaylıkla alabildiklerini ifade etti.

