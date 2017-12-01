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"Savaş çıkarırım" diyen Etiyopyalı diplomat ülkesine geri çağrıldı

Diplomat hakkında "görevini kötüye kullandığı" şüphesiyle soruşturma başlatıldı

01 Aralık 2017 20:29

Ankara'da trafik kazasına karışan Etiyopyalı diplomat, "görevini kötüye kullandığı" şüphesiyle geri çağrıldı. Alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet veren diplomat, trafik polislerine zor anlar yaşatmış, "Türkiye ile Etiyopya arasında savaş çıkarırım" diye bağırdığı iddia edilmişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu'nun Ankara'da yaşanan olayın araştırılması için bir komite kurulması emrini verdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu diplomatın komite önüne çıkmak için ülkesine geri döndüğü belirtilirken, bakanlığın meselenin aydınlatılması için tüm imkanlarını seferber edeceği akabinde yaptırım uygulamayı planladığı kaydedildi.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli T.H, geçen hafta, elçilik aracıyla iki otomobile çarpmıştı. Görevlinin tartıştığı kişilere, "Türkiye'yle Etiyopya arasında savaş çıkartırım" dediği iddia edilmişti.

 

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