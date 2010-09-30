-SAVARONA'YA BİR TALİPLİ DE KOCAELİ'DEN KOCAELİ (A.A) - 30.09.2010 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı ve fuhuş baskınıyla yeniden gündeme gelen Savarona yatını, müzeye dönüştürmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sekapark'ta Türkiye'nin ilk müze gemisi ''TCG Gayret'' ile müze denizaltı ''TCG Hızırreis''in önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün en aziz hatıralarından biri olan Savarona yatının, son günlerde şık olmayan bir şekilde tekrar Türkiye'nin gündemine geldiğini söyledi. ''Yatı, kültürel amaçlı, Türk halkına, denizlerimize yakışır bir gayeyle Kültür ve Turizm Bakanlığından istedik'' diyen Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: ''Kiralanan yatın geri alınma konusunu medyadan öğrenince Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı'yla görüştüm ve 'Ben bu gemiye talibim, gerekçem de var' dedim. Çünkü İzmit Körfezi'nde üç müze gemimiz var. İzmit'te TCG Gayret ile müze denizaltı TCG Hızırreis ve Gölcük'te de TCG Yarhisar karakol gemisi var. Bu gemilerin yanına SEKA Park'a Savarona'yı da alırsak Kocaeli ve Marmara Bölgesi halkının rahat şekilde gelip, ziyaret edebileceği ve Atatürk'ün hatırasını yad edebileceği güzel bir kültür hizmeti olur. Bu düşünceyle teklifte bulunduk. Müsteşarımız olumlu karşıladı. Mümkün olursa Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay ile görüşeceğim.'' İbrahim Karaosmanoğlu, Kültür ve Turizm ile Maliye bakanlıklarından, müze yapmayı düşündükleri Savarona'yı istemek için yazılı başvuru yapacaklarını kaydetti. Bu amaçla görüşmeler de yapacaklarını kaydeden Karaosmanoğlu, ''Kocaeli'ye, Marmara Bölgesi'ne, kültür hayatımıza bu gemiyi kazandırmak istiyoruz. Önemli bir tarihi miras... Cumhuriyetimizin, Atatürk'ün önemli bir mirası olarak bu yata talibiz'' diye konuştu. İzmit'in bir sahil şehri olduğuna da işaret eden Karaosmanoğlu, ''Teklifimiz kabul görmesi halinde yatı, kente yakışır şekilde, kültürel hayata kazandırmış olacağız. Bu şekilde Atatürk'ün hatırasını da diğer müze gemilerle birlikte en güzel şekilde canlandırmış olacağız'' şeklinde konuştu. -SAVARONA GÖLCÜK'TE ONARILDI- Savarona'nın İzmit Körfezi'ne yabancı olmadığına değinen Karaosmanoğlu, 3 Ekim 1979'da Heybeliada açıklarında çıkan yangında ağır şekilde hasar gören yatın, Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun şekilde onarıldığını anımsattı. Yata yapılan fuhuş baskınını da hatırlatan Karaosmanoğlu, şöyle devam etti: ''Böyle olmamalıydı. Bundan sonra böyle olmaması adına resmi bir kurum, yerel yönetim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kültürümüze, tarihi mirasımıza önem veriyor, yata sahip çıkmak istiyoruz. Atatürk'ün mirası olduğuna göre tarihe önemli bir mirastır. Kocaeli'de gençlerimiz, insanlarımızın, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün hatırasını daha güzel yaşatması için sahip çıkalım. Bu hatırayı canlı tutmak adına yerel yönetici olarak doğal bir hak gördük ve istedik.''