Savarona'ya Arap ve Rus talip, TOBB hâlâ kararsız

T24 - Savarona’ya Arap ve Rus iki talip olduğunu belirten Sadıkoğlu, “30 milyon dolar teklif ediyorlar. Ben ise 22 milyon dolar teklif eden TOBB’a satmak istiyorum” dedi.







İşadamı Kahraman Sadıkoğlu’nun 49 yıllığına kiraladığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle devretmek istediği Savarona yatına Arap ve Rus alıcı çıktı. Kahraman Sadıkoğlu, Suudi Arabistanlı büyük bir ailenin Savarona yatına 30 milyon dolarlık teklif yaptığını, Rusların da bu fiyata yakın bir teklifleri olduğunu söyledi. Sadıkoğlu şöyle konuştu:



“Biz Rus’a, Arap’a devretmek istemiyoruz. Bu yat Türkiye Cumhuriyeti’nde kalmalıdır. Dolmabahçe Sarayı’nın önünde müze olmalıdır. TOBB talip oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu geçen ay ekibiyle beraber geldi, yatı gezdi. Toplantı Savarona’da yapıldı, el sıkıştık. 22 milyon dolara anlaştık. Kararı yönetim kuruluna sunacaklardı.”



Arapların 8 milyon dolar daha fazla vermesine karşın yatı TOBB’a satmak istediğini söyleyen Kahraman Sadıkoğlu, “Çünkü bu yatın müze olması lazım. Cumhurbaşkanı, Başbakanlar geldiğinde onları gezdirme yatı olması lazım, Arap’ın ya da Rus’un olmaması lazım. Atatürk olmasaydı TOBB olur muydu. Bazı şeylere öncelik kazandırmak lazım. Maalesef bu duygular Türkiye’de gittikçe azalıyor” diye konuştu.



Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da bu konuda elinden geleni yaptığını anlatan Sadıkoğlu, “Dün aradım, Brezilya’daydı. Konuşamadık. Haftaya gelecekmiş” dedi.





TOBB’un kararı nisanda



Sadıkoğlu, Arapların ve Rusların bu yatı almak isteme nedenini şöyle açıkladı: “Bugün yaptırmak isteseler böyle bir yatı 30 milyon dolara değil, 250 milyon dolara alabilirler.



Bugün 100 metre yatta metre maliyeti 2 milyon dolar. Rifat Bey’den olumsuz bir cevap gelirse ya Araplar ya Ruslar alacak.”



Yatı 49 yıllığına kiraladığını söyleyen Sadıkoğlu, “30 yılı kaldı. Hazine’den aldım. Satış olması durumunda Hazine’nin onay vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.



Öte yandan TOBB’un önceki günkü yönetim kurulu toplantısında Savarona’nın ele alınmadığı, konuyla ilgili kararın bir ay sonraki yönetim kurulu toplantısında görüşüleceği öğrenildi.





‘Arap alırsa 70 milyonun ahı tutar’



TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Atatürk’ün yatı olan Savarona’nın TOBB tarafından alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:



“Rus, Arap bu yatı alırsa 70 milyonun ahı tutar. Bu yat, eğlence yatı değil müze olmalı. Sadece Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı bu yatı kullanmalı. Atatürk tüccara, esnafa güvenmiş ve hep desteklemiş. Bu yatı TOBB’un alması gerek. Kahraman Sadıkoğlu’na bu yatı bize kazandırdığı için devlet nişanı verilmeli.”





Hurda olacaktı satın aldı



Savanora’yı 1989’da hurdaya çıkarılırken devreye girerek ‘yap-işlet’ modeliyle 49 yıllığına satın alan Kahraman Sadıkoğlu ise yatı hurdadan kurtardığını belirterek şunları söyledi:

“40 milyon dolar masraf ettim, tekrar yüzdürdüm. Atatürk’ün eşyalarını da koruduk. Tekne bana teslim edildiğinde içinden 4.5 ton fare temizledik.”





Atatürk yatı 6 hafta kullandı



1938’de İngiliz Kralı 7’nci Edward, İstanbul’u ziyaret etti ve devlet yatı Ertuğrul’da Atatürk’ün konuğu oldu. Ancak bacadan dökülen kurum kralın beyaz elbisesini öyle kirletti ki Atatürk hemen yeni bir cumhurbaşkanlığı yatı araştırılması için emir verdi. Türk bayrağı Mart 1938’de Southampton’da Savarona’ya çekildi. 31 Mayıs 1938’de Atatürk’ün sabırsızlıkla beklediği Savarona Dolmabahçe önünde demirledi. 1 Haziran 1938’de Atatürk, Savarona’ya geçti. Hastaydı ama özenle giyinmişti ve teknede her yeri gezdi. Deniz havasının kendisine iyi geleceğini hissediyordu. Orada çalışmaya başladı. Atatürk’ün Savarona’da geçirdiği altı haftada kabine toplantıları düzenlendi. Romanya Kralı Carol da dahil önemli konuklar, devlet başkanları ağırlandı.





İçinde 17 süit var



Savarona bugüne kadar kraliyete ait olmayan en büyük yat. Toplam uzunluğu 136 metre, direği 16 metre, iskeleti 6.1 metre ve en yüksek hızı 18 deniz mili, gezinti hızı ise 16 deniz mili. Ana süitin yanı sıra 17 lüks süitin alanı ortalama 50 metrekare.



