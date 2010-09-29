-SAVARONA MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLSÜN TEKLİFİ TBMM (A.A) - 29.09.2010 - CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'nın Milli Savunma Bakanlığınca kamulaştırılarak, müzeye dönüştürülmesi için kanun teklifi verdi. Çöllü, ''Savarona Yatı'nın Atatürk ve Denizcilik Müzesine Dönüştürülmesine Dair Kanun Teklifi''ni TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin gerekçesinde, yatın, Atatürk'ün yaşamının son günleriyle özdeşleşmiş nitelikte olduğu ifade edildi. Savarona Yatı'nın, Türkiye Denizcilik İşletmelerince ticari bir meta gibi satışa çıkarıldığı, 49 yıllığına özel bir işletmeci tarafından kiralandığı anımsatılan gerekçede şöyle denildi: ''Atatürk'ün anılarının simgelerinden biri olan Savarona Yatı, bu işlemden sonra halkımızın tepkisini çeken çeşitli olaylarla gündeme gelmiştir. Büyük Atatürk'ün isminin bu tür olaylarla birlikte anılmasına fırsat verilmesi halkımızın vicdanını rahatsız etmektedir. Türk halkının gönlünde Savarona Yatı'nın maddi niteliğini kat be kat aşan manevi bir değeri vardır. Bu manevi değeri zedeleyecek tartışmalara izin vermemenin yolu, yatın kamulaştırılarak bir müzeye dönüştürülmesinden geçmektedir. Yatın müzeye dönüştürülmesi hem Türk halkının büyük Atatürk'e ve onun anılarına duyduğu saygının bir ifadesi olacak hem de vicdanları rahatsız eden tartışmalara son verecektir.'' -''BU AYIBA SON VERİLMELİ''- CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Savarona Yatı'na dün düzenlenen ''fuhuş operasyonu''na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu ''tam bir rezalet'' olarak değerlendirdi. Bu olayın, ''Atatürk'e yapılan saygısızlıklar listesine en son ilave'' olduğunu ifade eden Anadol, ''Bu ayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Bu ayıba bir an önce son verilmelidir. Bu amaçla hazırlanan kanun teklifimizi Meclis Başkanlığına veriyoruz'' diye konuştu. Özel sektörle bu işin olmadığını, bunun devletin görevi olduğunu kaydeden Anadol, ''Savarona'ya sahip çıkamayan devlet, işlevini yerine getirmiyor demektir'' görüşünü dile getirdi.